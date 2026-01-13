€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Politica Fermierii români, "victime colaterale" în Acordul UE-Mercosur. Petre Roman: Eu asta aș fi cerut!
Data publicării: 15:22 13 Ian 2026

EXCLUSIV Fermierii români, "victime colaterale" în Acordul UE-Mercosur. Petre Roman: Eu asta aș fi cerut!
Autor: Andrei Itu

tractor bani fermieri Agricultura/ Sursa foto: https://www.freepik.com/, @alexraw

Petre Roman, fostul premier al României, a explicat, la DC News, ce efecte nefaste ar putea avea Acordul UE - Mercosur, pentru fermierii români.

 

Petre Roman, fostul premier al României, a vorbit, în cadrul unui interviu la DC News, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac, despre Acordul UE - Mercosur, explicând ce implicații ar putea avea acesta pentru Uniunea Europeană, în special pentru România.

Mercosur și efectele pentru fermierii români

"Acest acord poate fi o piesă foarte importantă pentru Uniunea Europeană, dar pentru România a fost anti-politic. Cum să nu explici că vor fi ”collateral damage” (n.red. victime colaterale), că poate vor fi mulți oameni în România loviți, în special în domeniul agriculturii. Agricultura în România este foarte importantă și ar putea să fie mult mai importantă, dacă ne-am fi ocupat de ea. Este o temă pe care o am la suflet și mă doare foarte tare. 

Cum să vii să spui Dom'le, vă spun că este bună! Păi, ce este asta? Este o politică leninistă! Dom'le știe partidul! Cum adică? Să vină să spună, să ofere exemple de ce este bun. Avem vreo șansă să exportăm? De exemplu, Renault - Dacia, va putea să exporte mai mult în America Latină? Da, categoric, precum am exportat Dacia înainte de anul 1990. Avem o șansă să exportăm ce mai produce România, de exemplu chimicale, anvelope de automobile sau poate echipamente electrice? Explică concret!", a spus Petre Roman.

Vezi și - Momentul adevărului pentru acordul istoric UE - Mercosur. Anunțul Ursulei von der Leyen, în ciuda protestelor fermierilor europeni

Ce exportă statele din Mercosur, lovitură pentru fermierii români

"Pe de altă parte, să se explice și care este interesul țărilor respective, Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay? Ce exportă ei? Carne! Asta înseamnă că mulți fermieri vor fi loviți. Prin urmare, Uniunea Europeană a decis să facă un fond, de 40 și ceva de miliarde, nu este o sumă puțină, pentru a veni în sprijinul celor care ar putea suferi. Deși, asta este cu dublu tăiș. Noi nu vrem să se ducă producția agricolă românească.

Noi vrem ca ea să fie de o valoare adăugată mai mare. Eu, de exemplu, aș fi cerut concret: Vreți să semnăm acest acord? Am nevoie de bani ca să dezvolt logistica agricolă în România, pentru fructe, pentru cereale! Noi am putea produce mult mai mult, dar nu avem logistică. Unde le păstrăm? Unde le conservăm fructele, legumele, pentru a le exporta? Era momentul perfect să spunem că nu avem logistica potrivită. Adică negociezi lucrurile, din perspectiva interesului național.

Vezi și -   Catastrofă pentru fermierii din UE. Georgiana Teodorescu (AUR) dă cărțile pe față în legătură cu Acordul cu Mercosur / video

Vezi interviul integral aici:

Vezi și - Fermierii francezi, din nou în stradă împotriva acordului UE-Mercosur: Sute de tractoare pe străzile din Paris

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

petre roman
mercosur
agricultura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 13 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 27 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 39 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 39 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 36 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 2 minute
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close