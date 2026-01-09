€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri De ce Polonia și Ungaria pot refuza migranții, dar România nu. Cum gestionează Italia problema / video
Data publicării: 15:26 09 Ian 2026

EXCLUSIV De ce Polonia și Ungaria pot refuza migranții, dar România nu. Cum gestionează Italia problema / video
Autor: Elena Aurel

migranti_84183300 Polonia și Ungaria se poziționează împotriva primirii migranților și refuză cotele obligatorii. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user12405714

Polonia și Ungaria se poziționează împotriva primirii migranților și refuză cotele obligatorii, în timp ce România va fi nevoită să primească mii de persoane. Iată ce soluție a găsit Italia.

 

Începând cu luna iunie 2026, România va fi nevoită să primească o cotă obligatorie de migranți stabilită prin Pactul pentru Migrație și Azil, adoptat în cadrul Uniunii Europene. Georgiana Teodorescu a fost prezentă la DC News și a vorbit pe larg despre acest subiect.

Ea a explicat că migrația ilegală din Europa s-a agravat și a ridicat semne de întrebare cu privire la pregătirea instituțiilor românești pentru gestionarea miilor de persoane care vor veni în România la începutul verii. 

De asemenea, Georgiana Teodorescu a vorbit despre țările europene care vor refuza migranții și a dat exemplul Italiei, care va aplica Planul Mattei.  

„Polonia, care e un reper pentru noi, ce spune despre Pactul pentru Migrație și Azil? Primește migranți?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om

„Polonia este anti-migraționistă, la fel ca și Ungaria.

Nu cred că o să-i primească... Din ce s-a manifestat public, și președintele și premierul Tusk au spus că nu. O să plătească, o să găsească o formulă, dar nu vor să-i primească.

Ungaria... Nu mai vorbim, că știm situația.

Italia, de vreo doi ani de zile, a lansat un proiect foarte inteligent de prevenire a valurilor de migrație care le vin dinspre continentul african, pentru că vin foarte mulți migranți ilegali dinspre Africa spre Italia, Spania și spre toate țările de la Mediterană.

Ce au zis ei? Au zis: „Hai să facem cumva, decât să trebuiască să cheltuim bani aici, să ne întărim poliția aici și totuși să se săvârșească diverse infracțiuni împotriva cetățenilor noștri, hai banii ăștia să-i investim în Africa, în construirea unor afaceri acolo, unor fabrici, să le dăm locuri de muncă oamenilor, să le construim niște spitale și niște școli ca ei să stea acolo, să nu mai vină la noi și în felul ăsta scădem fluxul de oameni care vin spre Italia”.

Se cheamă Planul Mattei, a fost lansat de doamna Meloni și este foarte apreciat la nivel european, pentru că, bineînțeles, banii care se vor aloca pentru chestiunea asta vor fi și bani europeni. Nu vă imaginați că sunt doar banii Italiei. Dar iată că au venit cu un proiect!”, a spus Georgiana Teodorescu.

VEZI ȘI: Situație incredibilă în Belgia, descrisă de europarlamentarul Georgiana Teodorescu: Dacă îți fură un hoț ceva, te programezi online la poliție

Va fi o problemă de siguranță

Georgiana Teodorescu a avertizat că primirea miilor de migranți în România poate deveni o problemă de siguranță, motiv pentru care statul trebuie să găsească soluții pentru întărirea Poliției și a instituțiilor de forță.

„Dar Italia îi mai deportează pe migranți”, a spus Bogdan Chirieac.

„Îi mai deportează pentru că are un premier conservator care are curajul să facă așa ceva. Noi o să-i primim.

Va fi o problemă de siguranță. Eu cred că din acest punct de vedere trebuie să ne gândim foarte serios la întărirea a tot ce înseamnă poliție și instituții de forță, pentru că nu vom face față altfel”, a spus Georgiana Teodorescu la DC News.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

georgiana teodorescu
italia
polonia
ungaria
migranti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Unde ieșim în weekend: Teatrul Coquette din București oferă câteva reprezentații ofertante
Publicat acum 22 minute
Premiera serialului „Am iubit un trandafir” - sâmbătă, la Kanal D2
Publicat acum 30 minute
PSD-ul, între ciocan și nicovală la guvernare. Bogdan Chirieac explică de ce e dificilă ieșirea din coaliție
Publicat acum 34 minute
„Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie
Publicat acum 42 minute
Prințesa Kate, mesaj profund la aniversarea vârstei de 44 de ani. Ce a ajutat-o să se vindece, de fapt
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close