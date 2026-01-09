Începând cu luna iunie 2026, România va fi nevoită să primească o cotă obligatorie de migranți stabilită prin Pactul pentru Migrație și Azil, adoptat în cadrul Uniunii Europene. Georgiana Teodorescu a fost prezentă la DC News și a vorbit pe larg despre acest subiect.

Ea a explicat că migrația ilegală din Europa s-a agravat și a ridicat semne de întrebare cu privire la pregătirea instituțiilor românești pentru gestionarea miilor de persoane care vor veni în România la începutul verii.

De asemenea, Georgiana Teodorescu a vorbit despre țările europene care vor refuza migranții și a dat exemplul Italiei, care va aplica Planul Mattei.

„Polonia, care e un reper pentru noi, ce spune despre Pactul pentru Migrație și Azil? Primește migranți?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Polonia este anti-migraționistă, la fel ca și Ungaria.

Nu cred că o să-i primească... Din ce s-a manifestat public, și președintele și premierul Tusk au spus că nu. O să plătească, o să găsească o formulă, dar nu vor să-i primească.

Ungaria... Nu mai vorbim, că știm situația.

Italia, de vreo doi ani de zile, a lansat un proiect foarte inteligent de prevenire a valurilor de migrație care le vin dinspre continentul african, pentru că vin foarte mulți migranți ilegali dinspre Africa spre Italia, Spania și spre toate țările de la Mediterană.

Ce au zis ei? Au zis: „Hai să facem cumva, decât să trebuiască să cheltuim bani aici, să ne întărim poliția aici și totuși să se săvârșească diverse infracțiuni împotriva cetățenilor noștri, hai banii ăștia să-i investim în Africa, în construirea unor afaceri acolo, unor fabrici, să le dăm locuri de muncă oamenilor, să le construim niște spitale și niște școli ca ei să stea acolo, să nu mai vină la noi și în felul ăsta scădem fluxul de oameni care vin spre Italia”.

Se cheamă Planul Mattei, a fost lansat de doamna Meloni și este foarte apreciat la nivel european, pentru că, bineînțeles, banii care se vor aloca pentru chestiunea asta vor fi și bani europeni. Nu vă imaginați că sunt doar banii Italiei. Dar iată că au venit cu un proiect!”, a spus Georgiana Teodorescu.

Va fi o problemă de siguranță

Georgiana Teodorescu a avertizat că primirea miilor de migranți în România poate deveni o problemă de siguranță, motiv pentru care statul trebuie să găsească soluții pentru întărirea Poliției și a instituțiilor de forță.

„Dar Italia îi mai deportează pe migranți”, a spus Bogdan Chirieac.

„Îi mai deportează pentru că are un premier conservator care are curajul să facă așa ceva. Noi o să-i primim.

Va fi o problemă de siguranță. Eu cred că din acest punct de vedere trebuie să ne gândim foarte serios la întărirea a tot ce înseamnă poliție și instituții de forță, pentru că nu vom face față altfel”, a spus Georgiana Teodorescu la DC News.

