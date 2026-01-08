Europarlamentara Georgiana Teodorescu a vorbit, în interviul DCNews acordat lui Bogdan Chirieac, situația tot mai critică din Belgia, generată, conform acesteia, și de migranții acceptați de stat, cărora le-a fost oferit azil.

”Ți-e frică să mergi ziua, că bagă unul cuțitul în tine”

”Criminalitatea e la cote foarte mari în Europa. E ceva halucinant, nu pot să vă explic. În centrul Bruxelles-ului, în Place Luxembourg, ți-e frică să mergi ziua, că bagă unul cuțitul în tine” spune Georgiana Teodorescu, avertizând asupra obligației de a primi migranți. Aceasta se referă atât la migranții care vin ilegal în țară și primesc azil, cât și la refugiații din zone de război.

Georgiana Teodorescu ridică o problemă cheie, în acest context: ”E pregătită poliția română, e pregătit SRI pentru a face față unui număr de câteva mii de oameni care-ți vin cu potențial inclusiv infracțional la pachet? Asta dincolo de problema culturală, cea religioasă, de adaptare”.

Programare online la Poliție dacă hoțul îți smulge din mână un bun al tău

Europarlamentara AUR, din cadrul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a mai atras atenția că migranții vor fi o problemă de siguranță pentru România din iunie 2026, de când fie îi primim, fie plătim refuzul. ”Va fi o problemă de siguranță, trebuie să ne gândim foarte serios la întărirea a tot ce înseamnă poliție și instituții de forță. Nu vom face față altfel! În Belgia, nu vezi așa poliție pe stradă cum vezi la noi. Ei nu intervin dacă tu suni la poliție și spui că ți s-a furat ceva. Nu vine nimeni, nu te bagă nimeni în seamă, doar dacă, Doamne ferește, ai fost înjunghiat vine să te ajute. Altfel, nu! Unui angajat al meu i s-a furat un laptop dintr-un mijloc de transport în comun, a stat patru zile să se programeze online la o secție de poliție să se ducă să depună plângere. Patru zile!

Dacă poliția belgiană e depășită, ce va fi în România?

În România, de bine, de rău, avem secții de poliție deschise non stop. Dacă te duci la 2 noaptea, găsești un polițist acolo să scrii pe foaie ce ți s-a întâmplat. Dacă suni la 112, vine cineva. Că te ajută, că nu, acolo stai patru zile să te programezi. Poliția belgiană este depășită. Este de mult depășită. Anul trecut, s-au împușcat trei zile la rând niște grupări, la aceeași gură de metrou. S-au dus și s-au împușcat cu kalașnikov pe stradă. În prima zi, înțeleg, a fost luată poliția prin surprindere, dar când se duc cu tupeu și a doua, și a treia zi, cam care e concluzia pe care o tragi?” atrage atenția europarlamentara.