€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Politica Situație incredibilă în Belgia, descrisă de europarlamentarul Georgiana Teodorescu: Dacă îți fură un hoț ceva, te programezi online la poliție
Data actualizării: 21:11 08 Ian 2026 | Data publicării: 20:47 08 Ian 2026

EXCLUSIV Situație incredibilă în Belgia, descrisă de europarlamentarul Georgiana Teodorescu: Dacă îți fură un hoț ceva, te programezi online la poliție
Autor: Roxana Neagu

politie masina Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia
 

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a descris situația incredibilă din Belgia, unde infracționalitatea a crescut dramatic, chiar în centrul Bruxelles-ului, din cauza migranților.

Europarlamentara Georgiana Teodorescu a vorbit, în interviul DCNews acordat lui Bogdan Chirieac, situația tot mai critică din Belgia, generată, conform acesteia, și de migranții acceptați de stat, cărora le-a fost oferit azil. 

”Ți-e frică să mergi ziua, că bagă unul cuțitul în tine”

”Criminalitatea e la cote foarte mari în Europa. E ceva halucinant, nu pot să vă explic. În centrul Bruxelles-ului, în Place Luxembourg, ți-e frică să mergi ziua, că bagă unul cuțitul în tine” spune Georgiana Teodorescu, avertizând asupra obligației de a primi migranți. Aceasta se referă atât la migranții care vin ilegal în țară și primesc azil, cât și la refugiații din zone de război. 

Citește și: EXCLUSIV România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om

Georgiana Teodorescu ridică o problemă cheie, în acest context: ”E pregătită poliția română, e pregătit SRI pentru a face față unui număr de câteva mii de oameni care-ți vin cu potențial inclusiv infracțional la pachet? Asta dincolo de problema culturală, cea religioasă, de adaptare”. 

Programare online la Poliție dacă hoțul îți smulge din mână un bun al tău

Europarlamentara AUR, din cadrul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a mai atras atenția că migranții vor fi o problemă de siguranță pentru România din iunie 2026, de când fie îi primim, fie plătim refuzul. ”Va fi o problemă de siguranță, trebuie să ne gândim foarte serios la întărirea a tot ce înseamnă poliție și instituții de forță. Nu vom face față altfel! În Belgia, nu vezi așa poliție pe stradă cum vezi la noi. Ei nu intervin dacă tu suni la poliție și spui că ți s-a furat ceva. Nu vine nimeni, nu te bagă nimeni în seamă, doar dacă, Doamne ferește, ai fost înjunghiat vine să te ajute. Altfel, nu! Unui angajat al meu i s-a furat un laptop dintr-un mijloc de transport în comun, a stat patru zile să se programeze online la o secție de poliție să se ducă să depună plângere. Patru zile!

Dacă poliția belgiană e depășită, ce va fi în România? 

În România, de bine, de rău, avem secții de poliție deschise non stop. Dacă te duci la 2 noaptea, găsești un polițist acolo să scrii pe foaie ce ți s-a întâmplat. Dacă suni la 112, vine cineva. Că te ajută, că nu, acolo stai patru zile să te programezi. Poliția belgiană este depășită. Este de mult depășită. Anul trecut, s-au împușcat trei zile la rând niște grupări, la aceeași gură de metrou. S-au dus și s-au împușcat cu kalașnikov pe stradă. În prima zi, înțeleg, a fost luată poliția prin surprindere, dar când se duc cu tupeu și a doua, și a treia zi, cam care e concluzia pe care o tragi?” atrage atenția europarlamentara. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

georgiana teodorescu
aur
europarlamentar
migranti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
O preoteasă și cei 4 copii ai săi, în stare gravă la spital, după ce au ajuns cu mașina în râu. Părintele Vasile Ioana: E momentul să fim buni creștini
Publicat acum 16 minute
Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
Publicat acum 40 minute
Internetul şi telefonia au fost blocate în Iran după ce prințul exilat a chemat oamenii la revoltă
Publicat acum 42 minute
Valul de frig extrem a închis școli în zeci de localităţi din Italia; Regiunea Veneto, cea mai afectată
Publicat acum 45 minute
Motivul pentru care Regele Charles îl va ignora pe Prințul Harry la întoarcerea sa în Marea Britanie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 13 ore si 5 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close