Donald Trump a confundat Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos, de patru ori

Președintele american Donald Trump a menționat Islanda când, se pare, se referea la Groenlanda - insula pe care încearcă să o anexeze - în patru momente diferite din discursul său de la Davos, scrie CNN.

La un moment dat, a spus că NATO „m-a iubit” până „în ultimele zile, când le-am povestit despre Islanda”.

Mai târziu, el a spus că alianța de apărare „nu era acolo pentru noi în privința Islandei”.

Vorbind apoi despre scăderea de ieri a pieței bursiere - alimentată de temerile unei rupturi a legăturilor transatlantice - Trump a spus că „piața bursieră a înregistrat prima scădere ieri din cauza Islandei”.

„Deci, Islanda ne-a costat deja mulți bani”, a mai spus Donald Trump în discursul său.

Desigur, insula pe care Trump încearcă să o cumpere este Groenlanda, un teritoriu al Danemarcei, nu Islanda, o națiune independentă.

Greșeală intenționată?

Totuși, există posibilitatea ca Trump să nu fi confundat Groenlanda cu Islanda în discursul său, ci să o fi spus intenționat, referindu-se de fapt la gheață, având în vedere unele dintre descrierile sale anterioare despre Groenlanda.

„O bucată mare de gheață în mijlocul oceanului” este modul în care a descris Groenlanda la un moment dat.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, dar nu ne-o vor da”, s-a plâns el.