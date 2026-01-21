€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Guvernatorul Californiei crede că Trump va adopta un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda: E singurul lucru care cred că îl poate mișca
Data actualizării: 19:00 21 Ian 2026 | Data publicării: 18:49 21 Ian 2026

Guvernatorul Californiei crede că Trump va adopta un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda: E singurul lucru care cred că îl poate mișca
Autor: Tiberiu Vasile

Guvernatorul Californiei crede că Trump va adopta un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda: E singurul lucru care cred că îl poate mișca Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, avertizează că Donald Trump ar putea fi forțat să adopte un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, avertizează că șocurile piețelor financiare ar putea fi factorul decisiv care să-l determine pe președintele SUA, Donald Trump, să-și modereze amenințările privind Groenlanda.

Într-un interviu exclusiv pentru POLITICO, înainte de discursul intens așteptat al lui Trump de la Forumul Economic Mondial, Newsom a subliniat că „ceea ce nu este în teleprompter-ul său va fi cel mai interesant. Și asta va fi influențat de ceea ce vede pe Pravda, pardon, pe Fox News în timpul zborului.”

Guvernatorul a explicat că este de așteptat ca Trump să adopte un ton mai moderat cu liderii europeni pe tema Groenlandei în perioada următoare, în mare parte din cauza volatilității piețelor bursiere.

"Singurul lucru care cred că îl poate mișca pe Trump"

„Singurul lucru care cred că îl poate mișca pe Trump, și sper să nu insiste pe prostii astăzi, sunt piețele și bursa”, a spus Newsom, amintind cum președintele a ajustat politica privind tarifele globale după ce anunțul său de anul trecut de „Ziua eliberării” a creat tensiuni pe piețele financiare.

„Amintiți-vă că ceea ce se întâmplă pe piețe afectează fiecare persoană pe care o aduce cu el în avion, portofoliul de investiții al lui Howard Lutnick, al lui Steve Witkoff și portofoliul propriu al lui Trump. Asta contează pentru el”, a adăugat Newsom.

În primele săptămâni ale lunii ianuarie, Trump a intensificat presiunea asupra Groenlandei, cea mai mare insulă a lumii, ceea ce ar putea pune la încercare relațiile transatlantice consolidate de opt decenii. Liderii europeni caută rapid soluții pentru a-l determina pe președinte să se răzgândească, mai ales după ce weekendul trecut Trump a amenințat cu tarife pentru țările care ar încerca să blocheze planul său privind Groenlanda.

Deși Newsom este un candidat discutat pentru nominalizarea democratică la președinție în 2028, el a insistat că nu se află la Davos pentru a deveni un lider al opoziției față de Trump.

CITEȘTE ȘI: Trump vrea să cumpere Groenlanda: „Nu voi folosi forța”. Principalele teme abordate de președintele SUA la Davos
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
america
donald trump
europa
groenlanda
davos
california
guvernator
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Orban, după gestul lui Simion din SUA: Ce suveranist sărbătorește călcarea în picioare a suveranității altui stat?
Publicat acum 16 minute
Tânărul răsturnat pe calea ferată în Chiajna se grăbea să salveze un prieten cardiac. Soția: I-a fost amputat piciorul stâng
Publicat acum 23 minute
Elon Musk: Ar trebui să cumpăr Ryanair? / CEO-ul O’Leary: E un idiot. Foarte bogat, dar tot idiot
Publicat acum 24 minute
Donald Trump a confundat Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos, de patru ori
Publicat acum 57 minute
Tensiuni la Australian Open 2026. Gestul făcut de Aryna Sabalenka, după ce a fost atacată de ucraineanca Oleksandra Oliynykova
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 53 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close