Guvernatorul Californiei crede că Trump va adopta un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda: E singurul lucru care cred că îl poate mișca

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, avertizează că șocurile piețelor financiare ar putea fi factorul decisiv care să-l determine pe președintele SUA, Donald Trump, să-și modereze amenințările privind Groenlanda.

Într-un interviu exclusiv pentru POLITICO, înainte de discursul intens așteptat al lui Trump de la Forumul Economic Mondial, Newsom a subliniat că „ceea ce nu este în teleprompter-ul său va fi cel mai interesant. Și asta va fi influențat de ceea ce vede pe Pravda, pardon, pe Fox News în timpul zborului.”

Guvernatorul a explicat că este de așteptat ca Trump să adopte un ton mai moderat cu liderii europeni pe tema Groenlandei în perioada următoare, în mare parte din cauza volatilității piețelor bursiere.

"Singurul lucru care cred că îl poate mișca pe Trump"

„Singurul lucru care cred că îl poate mișca pe Trump, și sper să nu insiste pe prostii astăzi, sunt piețele și bursa”, a spus Newsom, amintind cum președintele a ajustat politica privind tarifele globale după ce anunțul său de anul trecut de „Ziua eliberării” a creat tensiuni pe piețele financiare.

„Amintiți-vă că ceea ce se întâmplă pe piețe afectează fiecare persoană pe care o aduce cu el în avion, portofoliul de investiții al lui Howard Lutnick, al lui Steve Witkoff și portofoliul propriu al lui Trump. Asta contează pentru el”, a adăugat Newsom.

În primele săptămâni ale lunii ianuarie, Trump a intensificat presiunea asupra Groenlandei, cea mai mare insulă a lumii, ceea ce ar putea pune la încercare relațiile transatlantice consolidate de opt decenii. Liderii europeni caută rapid soluții pentru a-l determina pe președinte să se răzgândească, mai ales după ce weekendul trecut Trump a amenințat cu tarife pentru țările care ar încerca să blocheze planul său privind Groenlanda.

Deși Newsom este un candidat discutat pentru nominalizarea democratică la președinție în 2028, el a insistat că nu se află la Davos pentru a deveni un lider al opoziției față de Trump.

