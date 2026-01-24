€ 5.0943
Cum a ieșit George Simion pe ușa din spate de Ziua Unirii. Ce a făcut nu e o simplă coincidență
Data actualizării: 18:42 24 Ian 2026 | Data publicării: 18:42 24 Ian 2026

EXCLUSIV Cum a ieșit George Simion pe ușa din spate de Ziua Unirii. Ce a făcut nu e o simplă coincidență
Autor: Ion Voicu

george simion INQUAM_Photos_Codrin_Unici George Simion / Inquam Photos / Codrin Unici

De Ziua Unirii Principatelor Române, moment simbolic pentru ideea de unitate națională, George Simion, liderul AUR, nu s-a aflat în România.

În timp ce discursul său politic se legitimează constant prin tema unirii românilor, George Simion a ales să fie la Haga, într-o vizită externă, exact într-o zi cu încărcătură simbolică majoră. De altfel, e în „turneu”, că a fost și în SUA.


Vizita ridică semne de întrebare nu prin existența ei, ci prin momentul ales. Vizitele externe nu aveau o constrângere reală de calendar. Nu vorbim despre un eveniment public de amploare, ci despre întâlniri scurte, formale: Discuții de aproximativ o jumătate de oră, câteva fotografii și atât. O astfel de întrevedere putea fi programată înainte sau după 24 ianuarie, fără dificultăți.

Ce a făcut George Simion nu e o simplă coincidență


Cu toate acestea, liderul Alianței pentru Unirea Românilor a ales să fie plecat exact de Ziua Unirii. De ce? Greu de crezut că este o simplă coincidență.


Această absență poate fi citită ca o strategie de evitare. George Simion a evitat o „confruntare” directă cu Călin Georgescu, o figură care captează atenția unei părți din electoratul naționalist și care ar fi putut umbri prezența liderului AUR la manifestările din țară.

În locul unei confruntări simbolice și politice, George Simion a ales ieșirea discretă, o deplasare externă care îl scoate din peisajul intern într-un moment sensibil.


Nu este, de altfel, prima dată când liderul AUR evită un moment dificil. Un tipar similar a fost observat și după pierderea alegerilor, când George Simion a plecat din România.

Călin Georgescu se adresează și merge printre susținătorii săi la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor, în București, 24 ianuarie 2026. Inquam Photos / George Călin


Absența de Ziua Unirii nu mai pare întâmplătoare, ci o mișcare calculată. Un lider care își construiește identitatea politică pe ideea de unire, dar care alege să fie în afara țării exact în ziua simbolului suprem al acestei idei, transmite un mesaj ciudat. Iar în politică, simbolurile cântăresc uneori mai mult decât explicațiile.

george simion
calin georgescu
ziua unirii
ianuarie
