Politica

DCNews Politica Veste bună pentru pensionari. Una dintre condițiile PSD pentru a nu ieși de la guvernare, dezvăluită de Grindeanu
Data actualizării: 21:18 21 Ian 2026 | Data publicării: 21:13 21 Ian 2026

Veste bună pentru pensionari. Una dintre condițiile PSD pentru a nu ieși de la guvernare, dezvăluită de Grindeanu
Autor: Iulia Horovei

sorin grindeanu psd Sorin Grindeanu, președintele PSD și președintele Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul își va stabili poziția privind rămânerea la guvernare, după adoptarea bugetului de stat pe 2026.

Sorin Grindeanu a numit elementele care ar determina PSD să ia în considerare plecarea de la guvernare. Președintele social-democraților a declarat că așteaptă ca în bugetul de stat pentru anul în curs să fie luate în calcul mai multe propuneri ale PSD.

„Primarii PSD și-au spus punctul de vedere în urmă cu 6-7 luni. Noi ne aflăm, în această perioadă, într-o evaluare internă, care durează până după buget (n.r. stabilirea bugetului de stat pentru 2026) - e foarte important acest lucru. Dincolo de taxele locale mărite, noi o să avem niște propuneri la buget, pe care le dorim a fi aplicate: cele legate de pensii - trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame - au fost scoase, iar lucrurile trebuie să revină la normal.

Întrebat ce va decide PSD dacă aceste propuneri nu se vor regăsi în Legea Bugetului pe 2026, Grindeanu a răspuns: „Pot spune următorul lucru: înțeleg, în acest moment, dar vreau să aștept până săptămâna viitoare, când ministrul Finanțelor vine în coaliție și va spune, pe indicatorii macroeconomici, cum s-a închis anul 2025”.

Grindeanu: Deficitul declarat nu a fost real

„Înțeleg că avem un deficit de 8%, deci sub cel negociat de 8,4%. Mai înțeleg ceva - și să-mi fie cu iertare! Am auzit din partea dreptei, în ultimele 7-10 luni, o altă formă de moștenire grea. Eu sunt vechi în politică, am văzut în '96 când a venit Convenția Democrată și a spus ce moștenire grea are de la domnul Văcăroiu. A venit apoi Alianța DA, iară moștenire grea de la Adrian Năstase. Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o formă de același tip: o moștenire grea mascată sub un deficit extraordinar, care se dovedește a nu fi fost. Nu a fost real. Ce taxe, dacă e în jur de 8%, în afară de creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, iar încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, ce lucruri extraordinare s-au întâmplat?! Noi am spus de la început: trebuie să continue investițiile. Și au continuat! Sigur, cu lupte dintr-acestea.

(...) Noi am spus același lucru tot timpul. România nu va intra în incapacitate de plată, așa cum s-a spus. (...) Deficitul trebuie a fi redus, însă ceea ce s-a proiectat, un dezastru, nu vă supărați... Se va vedea la execuția bugetară, când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului, pentru că, în final, când te uiți, măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025 au fost foarte puține”, a mai declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

