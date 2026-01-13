Adrian Năstase propune înființarea unui nou minister, după scandalul Mercosur: Ar fi util pentru a urmări cu atenţie negocierile de la Bruxelles

Fostul premier Adrian Năstase consideră că ar fi nevoie de un nou minister în România, al comerţului, în condiţiile în care, în ultimul timp, interesele economice şi comerciale ale membrilor Uniunii Europene au devenit tot mai divergente, dar și în contextul crizelor de tot felul de după pandemie.

"Aşa cred. E adevărat, la nivelul Uniunii Europene, politica comercială externă (de exemplu, acorduri de liber schimb, tarif vamal unificat) este gestionată centralizat de Comisia Europeană prin DG Trade, iar statele membre coordonează poziţii în Consiliu. În unele ţări, nivelul de specializare variază: în unele guverne există un minister special de comerţ, iar în altele comerţul e parte din ministerul economiei/industriei/afacerilor", a scris Adrian Năstase pe blogul său, transmite Agerpres.

Argumentele lui Adrian Năstase

Adrian Năastase spune că România, devenind membră a UE, a acceptat aceste reguli şi în momentul de faţă, în Ministerul Economiei, există o direcţie de politici comerciale şi o direcţie de afaceri europene, dar, în ultimul timp, s-au schimbat multe lucruri. Totodată, potrivit lui, un minister al comerțului ar fi util pentru a urmări cu atenţie negocierile de la Bruxelles.

"În ultimul timp, s-au schimbat însă multe lucruri. În primul rând, interesele economice şi comerciale ale membrilor UE au devenit tot mai divergente, în condiţiile crizelor de tot felul de după pandemie. În al doilea rând, abordarea preşedintelui Trump, bazată pe bilateralism şi pe ignorarea Organizaţiei mondiale a comerţului. În al treilea rând, negocierea unor acorduri de liber schimb (foarte complexe) ale UE cu diverse state sau organizaţii (Ucraina, Canada, Vietnam, Mercosur), care evidenţiază diferite categorii de ţări cu interese diferite (în domeniul industrial sau agricol).

Fără a intra în detalii, cred că un minister al comerţului ar fi util pentru a urmări cu atenţie negocierile de la Bruxelles, dar şi pentru a dezvolta, în anumite situaţii, contacte cu anumite state în domeniul comercial/investiţii (spre exemplu, China). Sau pentru a negocia bilateral politici comerciale cu alte state, atunci când este necesar", a mai scris Năstase.