Moment tensionat între Nicușor Dan și un grup de oameni care îl huiduiau. Președintele a ridicat vocea: Uitați-vă cine sunt oamenii în care vă puneți speranța

Nicușor Dan a susținut un discurs cu ocazia zilei Unirii Principatelor, dar a fost huiduit de mai multe persoane aflate în audiență. Președintele României li s-a adresat direct acestora ulterior și le-a amintit că au o responsabilitate pentru țară și pentru copiii lor, iar dreptul de a huidui a fost câștigat de cetățeni români care au plătit cu prețul vieții la Revoluție.

„Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit ca orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a afirmat Nicușor Dan.

„Însă acest drept vine și cu o responsabilitate. Iar ea este să vă uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul unu, gândiți și pasul doi. Aveți o responsabiitate pentru voi, pentru copiii voștri, pentru România întreagă”, a afirmat Nicușor Dan, în timp ce un grup de oameni îl huiduiau.