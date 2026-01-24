€ 5.0943
Moment tensionat între Nicușor Dan și un grup de oameni care îl huiduiau. Președintele a ridicat vocea: Uitați-vă cine sunt oamenii în care vă puneți speranța
Data publicării: 11:29 24 Ian 2026

BREAKING NEWS Moment tensionat între Nicușor Dan și un grup de oameni care îl huiduiau. Președintele a ridicat vocea: Uitați-vă cine sunt oamenii în care vă puneți speranța
Autor: Tudor Curtifan

nicusor-dan-vrea-doua-referendumuri-in-acelasi-timp--impreuna-cu-alegerile-parlamentare--ce-i-va-intreba-pe-bucuresteni_80349300 Inquam Photos / Octav Ganea

„La mulți ani dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice”, a afirmat Nicușor Dan în discursul său cu ocazia Unirii Principatelor de la Focșani, în timpul căruia mai mulți oameni l-au huiduit pe președintele României.

Nicușor Dan a susținut un discurs cu ocazia zilei Unirii Principatelor, dar a fost huiduit de mai multe persoane aflate în audiență. Președintele României li s-a adresat direct acestora ulterior și le-a amintit că au o responsabilitate pentru țară și pentru copiii lor, iar dreptul de a huidui a fost câștigat de cetățeni români care au plătit cu prețul vieții la Revoluție.

„Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit ca orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a afirmat Nicușor Dan.

„Însă acest drept vine și cu o responsabilitate. Iar ea este să vă  uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul unu, gândiți și pasul doi. Aveți o responsabiitate pentru voi, pentru copiii voștri, pentru România întreagă”, a afirmat Nicușor Dan, în timp ce un grup de oameni îl huiduiau.

