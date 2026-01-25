Ministrul Radu Miruță, replici cu jurnaliștii Digi 24: Dar cum puteți totuși să considerați așa ceva?

Întrebat dacă Nicolae Ceaușescu a fost patriot, Radu Miruță a evitat un răspuns tranșant și a invocat atât argumente critice, cât și elemente pe care le-a pus în legătură cu ideea de patriotism.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul.

După ce i s-a atras atenția că marile lucrări de la canal au fost realizate în principal în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul a fost întrebat din nou dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu a fost patriot.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări. V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a zis Radu Miruță.

„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a mai spus ministrul Apărării.

Moderatorii Digi 24, replică pentru Radu Miruță:

„Vă mulțumim, domnule ministru, dar cum puteți totuși să considerați, adică să aduceți parțial argumente, că așa ați spus, despre un dictator care și-a omorât, înfometat poporul, că ar fi patriot? Sunt două principii: un om, un lider al unei țări nu poate fi patriot dacă își omoară poporul”.

Radu Miruță a vrut să mai dea o replică, dar jurnaliștii i-au dat de înțeles că nu mai e nimic de adăugat și i-au mulțumit pentru intervenție.

