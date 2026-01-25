€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Politica Ministrul Radu Miruță, replici cu jurnaliștii Digi 24: Dar cum puteți totuși să considerați așa ceva?
Data publicării: 17:30 25 Ian 2026

Ministrul Radu Miruță, replici cu jurnaliștii Digi 24: Dar cum puteți totuși să considerați așa ceva?
Autor: Ioana Dinu

radu-miruta_35943900 Ministrul Radu Miruță Foto: Inquam Photos / George Călin

Radu Miruță, ministrul Apărării, a zis că Nicolae Ceaușescu a fost parțial patriot.

Întrebat dacă Nicolae Ceaușescu a fost patriot, Radu Miruță a evitat un răspuns tranșant și a invocat atât argumente critice, cât și elemente pe care le-a pus în legătură cu ideea de patriotism.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul.

După ce i s-a atras atenția că marile lucrări de la canal au fost realizate în principal în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul a fost întrebat din nou dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu a fost patriot.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări. V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a zis Radu Miruță.

„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a mai spus ministrul Apărării.

Moderatorii Digi 24, replică pentru Radu Miruță:

„Vă mulțumim, domnule ministru, dar cum puteți totuși să considerați, adică să aduceți parțial argumente, că așa ați spus, despre un dictator care și-a omorât, înfometat poporul, că ar fi patriot? Sunt două principii: un om, un lider al unei țări nu poate fi patriot dacă își omoară poporul”.

Radu Miruță a vrut să mai dea o replică, dar jurnaliștii i-au dat de înțeles că nu mai e nimic de adăugat și i-au mulțumit pentru intervenție.

VEZI ȘI: Ponta și Miruță, ceartă pe Facebook, de la banii dați Ucrainei: În „România useristă”, s-a trecut la următorul nivel! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu miruta
nicolae ceausescu
comunism
patriot
patriotism
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ministrul Radu Miruță, replici cu jurnaliștii Digi 24: Dar cum puteți totuși să considerați așa ceva?
Publicat acum 23 minute
Cazul Mario. Jandarmii păzesc casa în care s-ar afla minorul de 13 ani. Instigare la violență pe TikTok. 20.000 de oameni se uită pe live
Publicat acum 39 minute
Revoltă în satul în care a fost mutat minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario. Bunicul său a zis: „E obosit”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Ioniță de la Clejani, dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close