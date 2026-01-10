Ponta și Miruță, ceartă pe Facebook, de la banii dați Ucrainei: În „România useristă”, s-a trecut la următorul nivel!

Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, și actualul ministru al Apărării, Radu Miruță (USR), se ceartă în postări pe Facebook. Mărul discordiei sunt cele 50 de milioane alocate de România pentru sprijinirea apărării Ucrainei, în cadrul mecanismului american PURL.

Victor Ponta a reacționat acid într-o primă postare după ce Radu Miruță declarase în spațiul public că detaliile despre aceste fonduri nu se fac publice pentru că e vorba "de o chestiune de strategie militară". Fostul premier al României a criticat explicațiile oferite de Miruță, în contextul în care tot mai mulți români sunt preocupați de acest subiect, vrând să știe exact pe ce se duc banii lor. Totodată, Ponta l-a acuzat pe Miruță că are o avere pe care nu o poate justifica.

Victor Ponta: Acum, în „România useristă”, s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri!

"Dacă useristul Ministru Miruță ar da Ucrainei bani din averea lui privată (pe care, oricum, nu o poate justifica), ar fi în regulă să ne spună că este „secret”. Dacă ar da din pensia specială de judecător a tatălui său, cu atât mai mult nu ar trebui să explice nimic.

Dar, când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice! Iar premierul Bolojan, cel care îngheață alocațiile pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități, care taie bani de la Educație și Sănătate, ar trebui să le explice românilor care plătesc taxe cum a ajuns la această prioritizare.

Faptul că propagandiștii îmbuibați îl laudă și că „focile” care îl aplaudau și pe Iohannis sunt în continuare fericite nu este, totuși, relevant. Problema reală este mult mai gravă.

În fiecare zi, de aproape 10 ani, ne împrumutăm din ce în ce mai mulți bani. Pentru că, în „România lucrului bine făcut” a lui Iohannis, nimeni nu a dat nicio socoteală: câți bani s-au împrumutat, ce s-a făcut cu ei, cum urmează să fie restituiți.

Dar acum, în „România useristă”, s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri!

Eu vă tot spun că ne aflăm într-o perioadă similară cu anii instalării guvernului „Dr. Petru Groza” și ai preluării puterii de către PCR, cu sprijinul URSS (acum doar s-au schimbat acronimele). Ca și atunci, probabil că avem din nou varianta emigrării", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Radu Miruță, reacție tăioasă la adresa lui Victor Ponta. L-a numit mincinos

Reacția lui Radu Miruță nu a întârziat să apară. Ministrul Apărării a afirmat ironic, tot într-o postare pe Facebook, că Victor Ponta nu mai poate avea nici măcar un weekend liniștit fără grija lui și a continuat cu mai multe acuzații la adresa acestuia, criticând modul în care și-a exercitat funcția de premier al României.

"Văd că un fost premier al României nu mai poate avea nici măcar un weekend liniștit fără grija mea. Și, totuși, pare că nu a înțeles nici până astăzi un lucru simplu: banii obținuți din muncă cinstită, prin contract de muncă transparent, sunt un mod normal și onest de a face bani.

A fost, cândva, speranța multor oameni din această țară - un premier tânăr, un lider politic de la care se așteptau lucruri mari. E trist să vezi cum, în loc să crească în statură, cineva alege să îmbătrânească politic fără eleganță. Poate își amintește că a fost alintat cândva cu un apelativ care ar fi trebuit să-l oblige la un comportament demn de acel nume. Doar că modul în care s-a comportat, a tot mințit și în final a eșuat, l-au lăsat și fără apelativ.

Până se mai gândește ce l-a îndepărtat de acel apelativ, poate lămurește prin ce buzunare a mascat banii publici tocați în campania electorală, fiindca cei 50 milioane dați de guvern în interesul României sunt publici, nu la secret cum își tot hrănește cu minciuni constante domnul Ponta creșterea nasului.Adevărul este singura armă a omului de stat care nu se tocește niciodată, spunea un mare om politic, iar dumneavoastra, domnule Ponta, nu ați avut-o niciodată", a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind "Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro. Se întâmplă în timp ce românii s-au trezit de la 1 ianuarie 2026 cu impozite și taxe mărite, care pun presiune și mai mare pe veniturile lor, după o serie de măsuri de austeritate luate deja de Guvernul Bolojan în anul 2025.