Ce se întâmplă cu PSD în sondaje. Sorin Grindeanu: Înseamnă că trebuie să continuăm

Președintele PSD Sorin Grindeanu a vorbit despre trendul recent pe care îl are PSD în sondaje, în contextul în care se află la guvernare cu PNL, USR și UDMR și dacă este mulțumit de ce se întâmplă cu partidul.
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că, acum, Partidul Social Democrat este pe un trend ușor ascendent, dar a recunoscut că a fost și o scădere. Declarațiile au fost făcute în după ce a fost întrebat de jurnalistul Răzvan Dumitrescu dacă PSD a scăzut în sondaje de când se află în coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR.
”Ați făcut un calcul, de când sunteți în această coaliție ați scăzut în sondaje?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.
”Nu cred că s-a întâmplat lucrul acesta. A existat acea scădere, a exista acea scădere imediat după pierderea alegerilor prezidențiale, fie că vorbim de cele din decembrie 2024, fie cele din mai 2025. Și, atunci, a existat o scădere. Dar PSD, în acest moment, pe majoritatea sondajelor pe care le avem se află pe scorul pe care l-am obținut la alegerile parlamentare.
Vorbim despre undeva în jur de 20-21-22%, pe acolo. Asta nu ne mulțumește, ci înseamnă că trebuie să continuăm pe linia pe care am început în urmă cu câteva luni. Da, ne-am aflat în jur de 15%, în septembrie sau august. Acum, suntem pe un ușor trend ascendent, dar trebuie să consolidăm acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu, președintele PSD, miercuri seară la Antena 3 CNN.
Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat între 12-15 ianuarie, AUR se află în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 40,9%, urmat de PSD cu 18,2%. Apoi, PNL are 13,5% și USR are 11,7% intenție de vot.
Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (72% din total eșantion)
de Val Vâlcu