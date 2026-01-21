Ce se întâmplă cu PSD în sondaje. Sorin Grindeanu: Înseamnă că trebuie să continuăm

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că, acum, Partidul Social Democrat este pe un trend ușor ascendent, dar a recunoscut că a fost și o scădere. Declarațiile au fost făcute în după ce a fost întrebat de jurnalistul Răzvan Dumitrescu dacă PSD a scăzut în sondaje de când se află în coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR.

A scăzut PSD în sondaje de când se află în coaliție?

”Ați făcut un calcul, de când sunteți în această coaliție ați scăzut în sondaje?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

”Nu cred că s-a întâmplat lucrul acesta. A existat acea scădere, a exista acea scădere imediat după pierderea alegerilor prezidențiale, fie că vorbim de cele din decembrie 2024, fie cele din mai 2025. Și, atunci, a existat o scădere. Dar PSD, în acest moment, pe majoritatea sondajelor pe care le avem se află pe scorul pe care l-am obținut la alegerile parlamentare.

Vorbim despre undeva în jur de 20-21-22%, pe acolo. Asta nu ne mulțumește, ci înseamnă că trebuie să continuăm pe linia pe care am început în urmă cu câteva luni. Da, ne-am aflat în jur de 15%, în septembrie sau august. Acum, suntem pe un ușor trend ascendent, dar trebuie să consolidăm acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu, președintele PSD, miercuri seară la Antena 3 CNN.

Ce arată un recent sondaj INSCOP

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat între 12-15 ianuarie, AUR se află în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 40,9%, urmat de PSD cu 18,2%. Apoi, PNL are 13,5% și USR are 11,7% intenție de vot.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (72% din total eșantion)

40.9% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

(față de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025). 18.2% cu PSD (față de 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

(față de 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025). 13.5% cu PNL (față de 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

(față de 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025). 11.7% cu USR (față de 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

(față de 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025). Cu UDMR ar vota 4.9% din alegători (față de 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

din alegători (față de 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025). Pentru SENS – 3.4% (față de 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

(față de 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025). Pentru POT ar vota 1.5% dintre alegători (față de 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

ar vota 1.5% dintre alegători (față de 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025) Pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

– 2.8% (față de 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025). 1.1% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

(față de 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025) 2% ar alege un independent (1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025). Vezi detalii aici!

