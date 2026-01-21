€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Politica Ce se întâmplă cu PSD în sondaje. Sorin Grindeanu: Înseamnă că trebuie să continuăm
Data publicării: 21:40 21 Ian 2026

Ce se întâmplă cu PSD în sondaje. Sorin Grindeanu: Înseamnă că trebuie să continuăm
Autor: Andrei Itu

Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri  Liderii partidelor de guvernământ la Palatul Parlamentului. Sursa Foto: Agerpres

Președintele PSD Sorin Grindeanu a vorbit despre trendul recent pe care îl are PSD în sondaje, în contextul în care se află la guvernare cu PNL, USR și UDMR și dacă este mulțumit de ce se întâmplă cu partidul.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că, acum, Partidul Social Democrat este pe un trend ușor ascendent, dar a recunoscut că a fost și o scădere. Declarațiile au fost făcute în după ce a fost întrebat de jurnalistul Răzvan Dumitrescu dacă PSD a scăzut în sondaje de când se află în coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR.

A scăzut PSD în sondaje de când se află în coaliție?

”Ați făcut un calcul, de când sunteți în această coaliție ați scăzut în sondaje?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

”Nu cred că s-a întâmplat lucrul acesta. A existat acea scădere, a exista acea scădere imediat după pierderea alegerilor prezidențiale, fie că vorbim de cele din decembrie 2024, fie cele din mai 2025. Și, atunci, a existat o scădere. Dar PSD, în acest moment, pe majoritatea sondajelor pe care le avem se află pe scorul pe care l-am obținut la alegerile parlamentare.

Vorbim despre undeva în jur de 20-21-22%, pe acolo. Asta nu ne mulțumește, ci înseamnă că trebuie să continuăm pe linia pe care am început în urmă cu câteva luni. Da, ne-am aflat în jur de 15%, în septembrie sau august. Acum, suntem pe un ușor trend ascendent, dar trebuie să consolidăm acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu, președintele PSD, miercuri seară la Antena 3 CNN.

Ce arată un recent sondaj INSCOP

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat între 12-15 ianuarie, AUR se află în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 40,9%, urmat de PSD cu 18,2%. Apoi, PNL are 13,5% și USR are 11,7% intenție de vot.

Alegeri parlamentare. Care este intenția de vot

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (72% din total eșantion)

  • 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).
  • 18.2% cu PSD (față de 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).
  • 13.5% cu PNL (față de 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).
  • 11.7% cu USR (față de 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).
  • Cu UDMR ar vota 4.9% din alegători (față de 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).
  • Pentru SENS – 3.4% (față de 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).
  • Pentru POT ar vota 1.5% dintre alegători (față de 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)
  • Pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).
  • 1.1% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)
  • 2% ar alege un independent (1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025). Vezi detalii aici!

Vezi și - Sondaj INSCOP: Cu ce partid ar vota, azi, românii, dacă ar avea loc alegeri parlamentare

Vezi și - Sondaj INSCOP: Câtă încredere au românii în sistemul de justiție

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
sondaje
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa
Publicat acum 13 minute
Ce se întâmplă cu PSD în sondaje. Sorin Grindeanu: Înseamnă că trebuie să continuăm
Publicat acum 15 minute
UE vrea deschideri de firme în 48 de ore, online, și un sistem unitar ca-n SUA și China. Elena Cristian: La noi, site-ul ONRC cade câte 48 de ore
Publicat acum 35 minute
NATO, UE, SUA, tensiuni maxime. Cristian Diaconescu, scenariile care ne dau fiori - VIDEO
Publicat acum 40 minute
Veste bună pentru pensionari. Una dintre condițiile PSD pentru a nu ieși de la guvernare, dezvăluită de Grindeanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 44 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close