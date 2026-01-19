€ 5.0921
FOTO Cine este Adrian Zvîncă, propus în ședința PNL președinte al ANOFM
Data actualizării: 22:42 19 Ian 2026 | Data publicării: 22:29 19 Ian 2026

FOTO Cine este Adrian Zvîncă, propus în ședința PNL președinte al ANOFM
Autor: Andrei Itu

pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Biroul Politic Naţional al PNL a hotărât, luni, ca Adrian Zvîncă să fie preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

Adrian Zvîncă este un politician din cadrul PNL Hunedoara, implicat în activitatea partidului, precum și în administrația publică. În ședința Biroului Politic Național al PNL, de la Vila Lac, din data 19 ianuarie 2026, a fost aprobată propunerea ca el să fie nominalizat pentru funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

ANOFM este o instituție aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Adrian Zvîncă, membru activ al PNL în Hunedoara

Adrian Zvîncă și-a început cariera politică în urmă cu două decenii. El este membru activ al PNL în județul Hunedoara, fiind și președinte interimar al organizației PNL Petroșani. Adrian Zvîncă, om de afaceri și consilier județean, a fost implicat în proiecte și inițiative locale politice și de dezvoltare.

Adrian Zvîncă a fost secretar de stat la Ministerul Muncii

În anul 2025, Adrian Zvîncă a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ulterior, a fost eliberat din această funcție în luna august 2025.

Foto

De asemenea, în ședința PNL de luni, Daniel Constantin a fost propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), instituţie aflată în subordinea Guvernului Românie.

Vezi și - Coaliția stă să se rupă. Replici aprinse între Budăi și Mardarovici: Aș ieși și azi de la guvernare / Abia aștept să văd guvernul PSD-AUR

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian zvinca
anofm
pnl
