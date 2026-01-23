Marcel Ciolacu și Ludovic Orban, schimb de replici. Totul a pornit de la Ilie Bolojan

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a lansat un atac dur la adresa fostei conduceri politice, pe care o acuză că a împins România „pe buza prăpastiei” politice și economice.

Într-un mesaj public, Ludovic Orban susține că actualul guvern a fost nevoit să adopte măsuri de austeritate pentru a evita colapsul bugetar și cere sprijin politic pentru premierul Ilie Bolojan, pe care îl consideră esențial pentru stabilizarea și relansarea economiei.

„Triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice. Cu chiu cu vai, după deznodământul pozitiv din alegerile prezidenţiale din mai, s-a format o coaliţie eterogenă care a reuşit să învestească un guvern. Un guvern de stare de necesitate. Obligat să oprească drumul spre incapacitate de plată şi spre prăbuşire economică", a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Acum, Marcel Ciolacu vine cu replica

„Faptul că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan a ajuns șomerul politic Orban arată absența asurzitoare a susținerii sale din partea PNL!



Să te numești Ludovic Orban și să dai lecții despre buget când cel mai mare salt al datoriei publice din istoria modernă (+126 miliarde lei) a fost în 2020, în guvernarea ta, abia ăsta este cu adevărat tupeu fără limite! Fiindcă acel mega-deficit nu a ajutat oamenii și economia, ci a fost un suport pentru furtul uriaș de bani publici, cu achiziții de miliarde pentru izolete, măști neconforme și vaccinuri expirate prin depozite.



Pentru cei care au uitat, Ludovic Orban nu lasă în urmă doar cheful din Guvern, în plină pandemie, circul sinistru numit „festivalul democrației” din PNL sau recenta demisie-fulger de la Cotroceni, după gafe în serie. El este și politicianul care, în martie 2020, făcea cărare la biroul meu de la Parlament să fie pus iar premier, după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. S-a milogit să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PSD, fiindcă n-am vrut să lăsăm țara fără premier când abia începea pandemia.



Acesta este trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze, vorbind de integritate și moralitate politice, drept garda pretroriană a lui Bolojan.



Iar când singurul tău bodyguard e bufonul scenei politice, care răcnea „ciiiineeee esteee geneeeraluuuuul”, gudurându-se pe lângă Iohannis, e ca și cum ai pune paznic la viitor pe cineva care, veșnic „afumat”, a pierdut toate cheile trecutului”, a zis Marcel Ciolacu.

