DCNews Politica Ciucu - Băluță, scandal. „Dacă se simte depășit, să ceară ajutor!”
Data actualizării: 12:47 23 Ian 2026 | Data publicării: 12:44 23 Ian 2026

Ciucu - Băluță, scandal. „Dacă se simte depășit, să ceară ajutor!”
Autor: Anca Murgoci

daniel baluta psd alegeri primaria capitalei București Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres

Daniel Băluță, președintele PSD București, se opune creșterii tarifelor STB și concedierilor anunțate de Primarul General.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis vineri că se opune creșterilor de tarife pentru transportul în comun și concedierilor în rândul personalului care lucrează în instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București, măsuri anunțate de primarul general, Ciprian Ciucu.

Partidul Social Democrat condamnă cu fermitate „maniera cinică și lipsită de viziune a Primarului General, Ciprian Ciucu, de a conduce și de a administra Bucureștiul și va veni, în cel mai scurt timp, în perioada imediat următoare, cu un plan concret de regândire a tuturor subvențiilor și a ajutoarelor sociale, precum și cu un set de măsuri clare pentru a redresa situația economică a Capitalei”.

Daniel Băluță, atac la Ciprian Ciucu

 „Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor.

Înțeleg dificultățile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluționeze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toții un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor.

Mai mult, este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap, care nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani și cărora Primarul General le spune cu nonșalanță că nici nu vor vedea vreun ban prea curând, pentru că nu are de unde să le achite sumele restante, în condițiile în care discutăm despre echitate, solidaritate, dreptate socială și nu despre altceva.

Drept urmare, îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete, așa cum ne-au fost anunțate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluții, încrederea oamenilor a fost înșelată. Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile, să lucrăm împreună la un plan concret de măsuri sustenabile, pe termen mediu și lung, la o Lege a Bucureștiului, care să ofere atât protecție pentru categoriile vulnerabile, cât și predictibilitate și generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei”, a declarat Daniel Băluță, președintele PSD București.

Marți, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirma că este necesară creșterea prețului pentru călătoriile cu Societatea de Transport București și că urmează să fie închise o serie de instituții publice care „nu mai au niciun fel de rațiune de a exista”, dar care cheltuie bani pe chirii și mașini. 

VEZI ȘI: Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat 

