Ponta amintește de gestul lui Vasile Milea. Îl vedeți pe Miruță, actualul ministru al Apărării, capabil de asta?

Postarea sa vine după ce Radu Miruță, ministrul Apărării, a zis că Nicolae Ceaușescu a fost parțial patriot.

Fostul premier pornește de la o întrebare simbolică, legată de istorie și responsabilitate politică. Victor Ponta a amintit cazul lui Vasile Milea, ultimul ministru al Apărării din regimul Ceaușescu.

„Să încep și eu cu o întrebare simplă. Ultimul ministru al Apărării al lui Ceaușescu, Vasile Milea, a preferat să se sinucidă decât să dea ordin armatei să tragă în oameni. Îl vedeți pe actualul ministru al Apărării capabil de un asemenea gest?



Petre Pandrea descria comunismul drept «o dictatură a slujitorimii». Oare România, în 2026, nu arată la fel?

Dacă tot este ziua de naștere a lui Ceaușescu, cred că ar trebui să facem mai mult decât să ne minunăm de prostiile colosale spuse de Miruta la o întrebare mult prea simplistă. Ar trebui să ne întrebăm, dincolo de privațiuni, abuzuri și aberații, în ce domenii ne-am schimbat în bine și în care în rău.



De ce am ajuns ca oamenii politici să fie chiar mai incompetenți și mai slab pregătiți decât pe vremea lui Ceaușescu?



De ce am ajuns ca liderii politici să fie categoric antipatrioți, lucrând aproape exclusiv alături de niște ONG-uri care primesc și promovează interese străine României și contrare voinței poporului român?



De ce politruci sicofanți precum Miruta sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire, cu explicația ceaușistă că „acolo i-a pus Partidul”?



De ce, în anii ’70, România lui Ceaușescu era un jucător important în politica externă, iar astăzi suntem total insignifianți, ridicoli si total neadaptați într-o lume aflată în schimbare?



Cum am ajuns de la zero datorii pe vremea lui Ceaușescu (ceea ce a fost tragic pentru nivelul de trai al românilor) la o datorie actuală de aproape 250 de miliarde de dolari?



Cum am pierdut peste 5 milioane de români, nevoiți să plece din țară?



Prostiile nesfârșite spuse de Miruta la televiziuni ne dau, totuși, ocazia să punem întrebări serioase și să ne gândim la lucrurile cu adevărat importante. Pentru că generațiile noi, care nu au trăit în comunism, merită să afle adevărul.



Avem curajul să răspundem onest și direct? Sau rămânem prizonierii șabloanelor propagandei? Eu asta fac”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

