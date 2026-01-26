€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Cererea de prostituate a explodat la Davos în timpul Forumului Economic Mondial. Un magnat a cheltuit 114.000 de dolari pentru 5 femei
Data actualizării: 13:34 26 Ian 2026 | Data publicării: 13:33 26 Ian 2026

Cererea de prostituate a explodat la Davos în timpul Forumului Economic Mondial. Un magnat a cheltuit 114.000 de dolari pentru 5 femei
Autor: Doinița Manic

bani, miliardari davos postituate Imagine cu dolari. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Cererea prostituate a explodat în Davos în timpul Forumului Economic Mondial din acest an.

Cererea de prostituate a crescut vertiginos în Davos, în timpul Forumului Economic Mondial din acest an. Un bărbat ar fi plătit chiar uriașa sumă de 114.000 de dolari pentru a petrece patru zile cu cinci femei.

În ziua de 19 ianuarie, atunci când a început cea de-a 56 ediție a Forumul Economic Mondial, o platforma de întâlniri și servicii erotice a consemnat o creștere cu 4.000% a cererilor înregistrate în Davos față de o zi obișnuită, scrie New York Times.

Din ce țări sunt magnații care au apelat la prostituate

Aparenta dorință de a munci din greu a elitei globale a fost evidentă în apetitul crescut pentru escorte din orașul elvețian, unde liderii globali, directorii generali ai marilor companii de tehnologie și magnații lumii au trimis cereri pentru lucrătoare sexuale, potrivit platformei elvețiene de dating și servicii erotice Titt4Tat. Cererea pentru servicii erotice ar fi crescut la 79 în data de 19 ianuarie, asta în timp ce înainte platforma înregistra o medie de două rezervări pe zi la Davos.

Un număr „deosebit de mare” de utilizatori a provenit din SUA, Rusia și Ucraina, se arată în raportul platformei, care subliniază că în principiu cererea pentru femeile de culoare a „crescut brusc” în acest an.

Studenți și profesori, printre lucrătorii sexuali

Se pare că printre lucrătorii sexuali solicitați se numărau studenți, profesori sau turiști care sperau să câștige câțiva bani în plus de pe urma bogaților, a relatat ziarul francez La Dépêche.

Deși unii dintre participanții la forum au cheltuit deja mulți bani pentru prostituate, inclusiv clientul care ar fi plătit 114.000 de dolari, ei ar fi cheltuit alte sume costisitoare și pentru băuturi, hoteluri și planuri de călătorie, conform rapoartelor. Se pare că unora li s-au promis excursii la cumpărături la Paris, zboruri cu avioane private la Dubai sau sejururi în cabane de lux.

Forumul Economic Mondial (World Economic Forum/WEF) s-a aflat la cea de-a 56-a reuniune anuală și a avut loc în localitatea Davos-Klosters din Elveţia, în perioada 19-23 ianuarie. Precizăm că prostituția este legală în Elveția, dar cu reglementări stricte.
 

 
 
 

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prostituate
davos
forumul economic mondial
miliardari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cererea de prostituate a explodat la Davos în timpul Forumului Economic Mondial. Un magnat a cheltuit 114.000 de dolari pentru 5 femei
Publicat acum 28 minute
Furtuna de iarnă lovește SUA: Numărul victimelor crește (VIDEO)
Publicat acum 28 minute
Ucraina, acuzată de ingerință ”nerușinată” în alegerile din Ungaria. Miză uriașă pentru Kiev
Publicat acum 46 minute
Accident grav în Poiana Mărului: O minoră de 14 ani și-a pierdut viața. Alți copii, printre victime
Publicat acum 53 minute
El este cetățeanul turc condamnat pentru omor calificat care nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 36 minute
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat acum 21 ore si 23 minute
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 14 ore si 47 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close