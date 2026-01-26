Cererea de prostituate a explodat la Davos în timpul Forumului Economic Mondial. Un magnat a cheltuit 114.000 de dolari pentru 5 femei

Cererea de prostituate a crescut vertiginos în Davos, în timpul Forumului Economic Mondial din acest an. Un bărbat ar fi plătit chiar uriașa sumă de 114.000 de dolari pentru a petrece patru zile cu cinci femei.

În ziua de 19 ianuarie, atunci când a început cea de-a 56 ediție a Forumul Economic Mondial, o platforma de întâlniri și servicii erotice a consemnat o creștere cu 4.000% a cererilor înregistrate în Davos față de o zi obișnuită, scrie New York Times.

Din ce țări sunt magnații care au apelat la prostituate

Aparenta dorință de a munci din greu a elitei globale a fost evidentă în apetitul crescut pentru escorte din orașul elvețian, unde liderii globali, directorii generali ai marilor companii de tehnologie și magnații lumii au trimis cereri pentru lucrătoare sexuale, potrivit platformei elvețiene de dating și servicii erotice Titt4Tat. Cererea pentru servicii erotice ar fi crescut la 79 în data de 19 ianuarie, asta în timp ce înainte platforma înregistra o medie de două rezervări pe zi la Davos.

Un număr „deosebit de mare” de utilizatori a provenit din SUA, Rusia și Ucraina, se arată în raportul platformei, care subliniază că în principiu cererea pentru femeile de culoare a „crescut brusc” în acest an.

Studenți și profesori, printre lucrătorii sexuali

Se pare că printre lucrătorii sexuali solicitați se numărau studenți, profesori sau turiști care sperau să câștige câțiva bani în plus de pe urma bogaților, a relatat ziarul francez La Dépêche.

Deși unii dintre participanții la forum au cheltuit deja mulți bani pentru prostituate, inclusiv clientul care ar fi plătit 114.000 de dolari, ei ar fi cheltuit alte sume costisitoare și pentru băuturi, hoteluri și planuri de călătorie, conform rapoartelor. Se pare că unora li s-au promis excursii la cumpărături la Paris, zboruri cu avioane private la Dubai sau sejururi în cabane de lux.

Forumul Economic Mondial (World Economic Forum/WEF) s-a aflat la cea de-a 56-a reuniune anuală și a avut loc în localitatea Davos-Klosters din Elveţia, în perioada 19-23 ianuarie. Precizăm că prostituția este legală în Elveția, dar cu reglementări stricte.













