Economistul Adrian Negrescu a făcut calculul: Câți bani va strânge statul dacă va legaliza prostituția

România s-a împărțit în două după ce deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege ce vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. În timp ce unii susțin că legalizarea prostituției ar fi o decizie bună, alții critică aspru această inițiativă.

Ce arată calculul făcut de economistul Adrian Negrescu

Între timp, economistul Adrian Negrescu a făcut un calcul pentru a vedea cât ar încasa statul din taxe și impozite dacă totuși prostituția ar fi legalizată în România. Sumele sunt uriașe.

"Am făcut un calcul simplu: Avem, neoficial, între 20.000 și 40.000 de lucrători sexuali (femei și bărbați). Probabil sunt mai mulți. Dacă aceste persoane încasează pentru prestațiile lor macar 200 euro/zi, asta înseamnă o cifra de afaceri între 4 - 8 milioane de euro pe zi. Dacă afacerea ar fi legalizata, statul ar aduna numai din taxe și impozite peste 1 miliard de euro. Asta pe lângă faptul că acești lucrători sexuali ar beneficia de toate drepturile angajaților, de la salariu, asigurare de sănătate, drept la pensie etc.

Cred că e timpul să realizam faptul că prostituția este o realitate în Romania. Avem de ales între a închide ochii și a încercă să îi protejam pe cei care, din varii motive, au ales să își vândă trupul. Rețelele de trafic de carne vie, de proxenetism, vor continua să prospereze în Romania atâta timp cât statul va ignora această realitate. Fenomenul este unul uriaș. Uitați-vă la dimensiunea afacerii videochat", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.