Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti se opune legalizării prostituției

„Suntem deosebit de îngrijoraţi cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România. Ne opunem cu fermitate adoptării acestei propuneri legislative, care nu protejează femeile vulnerabile şi nici nu diminuează traficul de persoane, ci, dimpotrivă, amplifică industria prostituţiei şi normalizează exploatarea femeilor. În spiritul învăţăturii sociale a Bisericii, îndemnăm la consolidarea oportunităţilor educaţionale pentru tinerii vulnerabili şi derularea de programe de reintegrare socială şi profesională pentru persoanele care doresc să iasă din prostituţie, precum şi sprijin economic şi psihologic pentru victimele exploatării sexuale. În acelaşi timp, susţinem combaterea traficului de persoane prin măsuri ferme legislative", se arată într-un comunicat al Biroului de presă al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti.

Arhiepiscopia invită autorităţile publice şi societatea civilă la un dialog "responsabil", care să pună în centru persoana şi nu interese economice "dubioase" sau "false soluţii legislative".

Prostituţia, un atentat la demnitatea umană

Prostituţia reprezintă "un atentat major" la demnitatea umană, conform Catehismului Bisericii Catolice.

„Biserica Catolică, urmând linia trasată de Sfânta Scriptură şi de Tradiţie, consideră că orice persoană umană, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, posedă o demnitate intrinsecă care nu poate fi negociată sau redusă la tranzacţii comerciale. Catehismul Bisericii Catolice afirmă în acest sens că 'sexualitatea afectează toate aspectele persoanei umane, în unitatea corpului şi a sufletului ei' (CBC 2332). Prin urmare, având în vedere această demnitate inalienabilă a oricărei persoane umane, Biserica Catolică consideră că 'prostituţia atentează la demnitatea persoanei care se prostituează şi care e redusă la plăcerea venerică obţinută de la ea. Cel care plăteşte păcătuieşte grav împotriva lui însuşi lezează curăţia la care îl angaja Botezul său şi îşi pângăreşte trupul, templu al Duhului Sfânt' (cf. CBC 2355)", se arată în comunicatul citat.

Potrivit Catehismului Bisericii Catolice, se completează sursa citată, "Prostituţia constituie un flagel social. El loveşte, în mod obişnuit, femei, dar şi bărbaţi, copii sau adolescenţi (în ultimele două cazuri, păcatul este dublat de scandal). Deşi faptul de a se deda prostituţiei este întotdeauna păcătos în mod grav, mizeria, şantajul şi presiunea socială pot atenua imputabilitatea greşelii" (CBC 2355).

Legile unei societăţi reflectă valorile sale fundamentale şi viziunea sa despre fiinţa umană, a evidenţiat, totodată, Arhiepiscopia Romano-Catolică.

Dialog public, nu „false soluţii legislative”

„Invităm autorităţile publice şi societatea civilă la un dialog responsabil care să pună în centru persoana umană şi demnitatea sa inalienabilă, nu interese economice dubioase sau false soluţii legislative. Legile unei societăţi reflectă valorile sale fundamentale şi viziunea sa despre fiinţa umană. Ce societate vrem să construim pentru generaţiile viitoare? Ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze pe toţi în căutarea binelui comun pentru întreaga societate românească", se mai arată în comunicatul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti.

Anterior, Patriarhia Română şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" şi "dezaprobarea" faţă de iniţiativa care vizează legalizarea prostituţiei, considerând că un asemenea demers este "incompatibil" cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu respectarea demnităţii persoanei umane.

Poziţia Patriarhiei Române

„Prostituţia reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, având consecinţe negative profunde asupra persoanei şi asupra societăţii în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităţilor sociale dureroase asociate prostituţiei, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnităţii umane şi la degradarea morală a societăţii. Reiterăm şi faptul că România este semnatară a Convenţiei ONU pentru suprimarea traficului de persoane şi exploatării prostituţiei semenilor care afirmă că prostituţia este 'incompatibilă cu demnitatea şi valoarea fiinţei umane şi pune în pericol bunăstarea individului, a familiei şi a comunităţii', convenţie care obligă statele semnatare să interzică prostituţia organizată", a transmis, marţi, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Deputatul PNL Ion Iordache a anunţat, luni, că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală, precizând că a ales "asumarea unei teme dificile".

„Am iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală. Ştiu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în 'zona neagră': fără control sanitar, fără protecţie juridică şi sub dominaţia reţelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulţi vor spune că există 'alte priorităţi'. Însă protejarea sănătăţii publice şi combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorităţi secundare. Statul are obligaţia să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră", a scris, pe Facebook, deputatul PNL de Gorj.