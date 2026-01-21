€ 5.0961
DCNews Stiri Remarca lui Donald Trump despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
Data publicării: 21:54 21 Ian 2026

Remarca lui Donald Trump despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
Autor: Doinița Manic

Emmanuel Macron purtand ochelari la Forumul Economic Mondial de la Davos Imagine cu Emmanuel Macron purtand ochelari pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos. Foto: captură video The Independent

Ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos nu au trecut neobservați de către Donald Trump.

În discursul său de la Davos, Donald Trump, președintele SUA, a vorbit și despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron, președintele Franței.

Se pare că i-au plăcut pentru că a spus „frumoșii ochelari de soare”, dar apoi a întrebat: „Ce naiba s-a întâmplat?”, scrie CNN.

Reacția lui Donald Trump a venit după ce liderul francez a purtat marți pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, o pereche de ochelari de soare albaștri, în stil aviator.

Povestea din spatele ochelarilor de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos

Se pare că președintele francez a decis să poarte ocheleri pentru că se luptă cu o afecțiune oculară despre care a spus că este „complet inofensivă”, dar care a făcut ca ochiul său drept să devină roșu și umflat.

El a vorbit despre afecțiunea de care suferă cu câteva zile în urmă, după ce a apărut la baza militară din Istres, sudul Franței.

 „Vă rog să-mi iertați aspectul inestetic al ochiului meu. Este, desigur, ceva complet inofensiv”, a spus el. Vezi mai mult AICI.

În ultimele zile, Macron și Trump au avut un schimb de replici acide, cel din urmă fiind deranjat de faptul că președintele Franței a anunțat că țara lui nu va adera la Consiliul Păcii.

În declarațiile sale de la Davos, Macron a spus că Uniunea Europeană nu ar trebui să se supună „legii celui mai puternic”, vorbind despre Groenlanda, și că este uimitor că blocul trebuie să ia în considerare utilizarea „instrumentului său anticoercitiv” împotriva Statelor Unite. Macron le-a spus ieri reporterilor că nu intenționează să vorbească cu omologul său american la Davos.

