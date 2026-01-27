Bătălia pentru "poliția vamală" a Europei: Nouă orașe vor să găzduiască noua agenție UE, inclusiv Bucureștiul

Europa se pregătește să găzduiască o nouă agenție vamală UE menită să monitorizeze milioane de pachete ieftine care inundă zilnic terminalele de marfă. Printre acestea, multe provin din China, iar presiunea asupra sistemelor vamale este tot mai mare. Nouă orașe europene s-au înscris pentru a deveni oraș gazdă EUCA, fiecare având propriile avantaje și slăbiciuni.

Uniunea vamală, creată în 1968, a fost unul dintre primele succese ale Uniunii Europene: a eliminat taxele pe bunurile circulante între statele membre și a introdus un tarif unic pentru importurile din afara UE.

Cu toate acestea, sistemul a funcționat slab și a fost abia armonizat. În prezent, 27 de agenții naționale suprapun atribuțiile și folosesc profiluri de risc diferite pentru a gestiona transporturile suspecte, precum jucării nesigure din China sau droguri ilegale.

Situația se va schimba odată cu lansarea Agenției Vamale a UE (EUCA), programată pentru 2028. Noua structură face parte dintr-o reformă majoră a legislației vamale europene, menită să gestioneze eficient volumele imense de marfă cu risc ridicat.

EUCA va angaja 250 de oficiali și va supraveghea un hub uriaș de date pentru a centraliza informațiile despre transporturile care intră și ies din Uniune. În prezent, instituțiile UE sunt în proces de alegere a orașului gazdă EUCA, în timp ce Parlamentul European și capitalele încă negociază procedura de vot. Legislatorii opun rezistență încercărilor anumitor state de a păstra un rol decisiv în alegerea locației.

Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din Parlamentul European va audia miercuri prezentările celor nouă candidați într-un format rapid, asemănător unui „speed-dating” (nr. întâlniri rapide).

Iată cum se aliniază:

Castorul Ambițios — Lille, Franța

Plus: Avantaj inițial semnificativ.

Minus: Nimeni nu vrea ca Franța să câștige.

Lille a început campania devreme și s-a poziționat drept orașul ideal. Totuși, vizita unei delegații de oficiali vamali și a presei a stârnit unele îngrijorări: clădirea propusă pentru EUCA este prea aproape de vecini. „Rușii ar putea să stea pur și simplu la vecini”, a glumit unul dintre vizitatori ulterior la Bruxelles.

Curiozitate vamală: Franța a inițiat o dezbatere UE despre comerțul electronic și pachetele mici, anunțând propria taxă internă. Decizia rămâne însă incertă din cauza bugetului național.

Războinicul pentru Justiție — Haga, Olanda

Plus: Poziționare între Rotterdam și aeroportul Schiphol.

Minus: Nu este un hub logistic de sine stătător. Nu este Rotterdam sau Schiphol.

Haga se prezintă drept Orașul Păcii și Justiției, găzduind Eurojust, Europol și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice. Amplasarea între cel mai mare port european și aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate pentru marfă și pasageri, constituie argumentul principal al capitalei politice olandeze.

Curiozitate vamală: EUCA ar urma să fie instalată în clădirea fostului tribunal al Iugoslaviei, la o scurtă plimbare cu bicicleta de plajele din Scheveningen.

Conectorul — Roma, Italia

Plus: Legături istorice cu regiuni europene și Africa de Nord.

Minus: S-a înscris târziu, după ce Milano nu a avut o proprietate disponibilă.

Roma este una dintre puținele capitale fără agenție UE. În aplicație, orașul evidențiază clădirea selectată în cartierul EUR, construit în perioada Mussolini: „asigurând redundanță ridicată și peering direct cu mari operatori și furnizori de conținut globali.”

Curiozitate vamală: Aproape de călugării trapisti de la Tre Fontane. „Finalizată în 1958, clădirea este un exemplu remarcabil de arhitectură postbelică.”

Nomadul Digital — Málaga, Spania

Plus: Viitor centru cibernetic și hub rezilient.

Minus: Guvernul socialist nu are aliați la nivel european.

Málaga este cel mai îndepărtat de Bruxelles dintre toate candidaturile. Orașul promite o conexiune rapidă la internet față de Paris, Bruxelles și Amsterdam (15–20 ms) și „continuitatea serviciului chiar și în cazul incidentelor cibernetice sau al perturbărilor fizice.”

Curiozitate vamală: Partenerii angajaților EUCA ar putea găsi locuri de muncă la centrul de cercetare Mercedes pe big data și AI sau la IMEC Spania. Andaluzia, condusă de conservatori, ar putea ajuta la atragerea sprijinului guvernelor PPE din Consiliu.

Pionierul de Primă Linie — Varșovia, Polonia

Plus: Expertiză de frontieră și legături cu Frontex.

Minus: Încă nu este un hub major de marfă.

Polonia argumentează că poate integra controlul vamal cu gestionarea frontierelor externe ale UE: „Varșovia oferă cel mai bun punct de observație pentru a înțelege frontierele externe ale UE. Personalul EUCA va colabora strâns cu provocările asociate punctelor de trecere maritime, aeriene și terestre, sprijinit de o administrație vamală experimentată.”

Curiozitate vamală: Logo-ul EUCA propus, sirena Varșoviei, a atras atenția. Clădirea va fi gata în a doua jumătate a anului 2027.

Copilul Nou — Zagreb, Croația

Plus: Croația este unul dintre puținele state UE fără agenție existentă.

Minus: Nu este un punct major de intrare pentru marfă sau transport aerian.

Zagreb ar putea găzdui prima agenție din țară, cu clădirea funcțională din 2021 și relocarea administrativă pregătită: „procedurile de relocare administrativă sunt pregătite și pot fi executate imediat.”

Curiozitate vamală: Zagreb nu are încă o școală europeană acreditată.

Pasionatul de Istorie — Porto, Portugalia

Plus: Portugalia are o tradiție vamală veche.

Minus: Departe de nucleul logistic al Europei.

Porto vrea să conducă armonizarea regulilor vamale europene chiar de la marginea continentului. Clădirea Alfândega do Porto, istoric centru vamal și de frontieră, este acum un centru de conferințe.

Curiozitate vamală: Clădirea modernă de birouri este aproape de metrou, dar nu a fost construită încă.

Jokerul — Liège, Belgia

Plus: Hub de transport aerian și epicentru e-commerce.

Minus: Sprijin federal limitat.

Oferta Liège provine în mare parte din Valonia și se confruntă cu moștenirea industrială a orașului. EUCA va trebui să aștepte până la începutul lui 2029: clădirea de lângă gara Guillemins nu va fi gata înainte de acel moment.

Curiozitate vamală: Toate instituțiile UE ar fi putut fi în Liège dacă istoria ar fi fost diferită.

Lovitura de la distanță — București, România

Plus: Vibe hipster într-un colț adesea ignorat al Europei.

Minus: Nimeni nu se aștepta să candideze.

România vede vama ca instrument de coeziune: „Găzduirea EUCA la București ar consolida coeziunea Uniunii prin plasarea unei autorități strategice într-o regiune esențială pentru securitatea fluxurilor comerciale europene.” Locația propusă este mărginită de o fabrică dezafectată și un dealer Subaru, dar este disponibilă imediat.

Curiozitate vamală: Noul tronson de metrou M6 va conecta ambele aeroporturi ale Bucureștiului până în 2028, potrivit POLITICO.

