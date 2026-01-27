€ 5.0960
DCNews Stiri Doctorul Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro, a murit
Data actualizării: 11:42 27 Ian 2026 | Data publicării: 11:38 27 Ian 2026

Doctorul Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro, a murit
Autor: Andrei Itu

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

Medicina românească este în doliu după moartea conf. univ. doctor Nicolae Poiană, unul dintre pionierii fertilizării in vitro în România.

Cu o experiență de peste 40 de ani de activitate în obstetrică-ginecologie, conf. univ. dr. Nicolae Poiană a realizat peste 9.000 de nașteri și 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice. A avut sute de reușite în fertilizarea in vitro în peste 15 de ani de activitate.

 O carieră impresionantă a dr. Nicolae Poiană de peste 40 de ani 

“Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le‑a îngrijit pierd un om excepțional, un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit.

Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii.

A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competențe în toate aspectele practicii obstetricale si ginecologice - domenii în care a adus alinare și speranță a mii de cupluri“, au transmis colegii doctorului Nicoale Poiană.

Vezi și - EXCLUSIV "După 35 de ani nu prea mai avem timp. E ca un depozit la bancă din care tot iei până nu mai rămâne nimic". Nicolae Poiană, SANADOR, dezvăluie momentul ideal pentru fertilizarea pe cale naturală

Colposcopie, laparoscopie, histeroscopie, ecografie obstetrică-ginecologie, fertilizare in vitro sunt printre cele mai importante competențe dobândite.

Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a avut o abordare completă a chirurgiei ginecologice, de la tehnici endoscopice la chirurgia oncologică ginecologică.

Activitatea didactică și științifică a conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost extrem de importantă în parcursul său profesional, materializat în articole, monografii și multe participări la tratate de chirurgie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fertilizare in vitro
ginecologie
