Doctorul Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro, a murit

Cu o experiență de peste 40 de ani de activitate în obstetrică-ginecologie, conf. univ. dr. Nicolae Poiană a realizat peste 9.000 de nașteri și 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice. A avut sute de reușite în fertilizarea in vitro în peste 15 de ani de activitate.

O carieră impresionantă a dr. Nicolae Poiană de peste 40 de ani

“Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le‑a îngrijit pierd un om excepțional, un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit.

Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii.

A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competențe în toate aspectele practicii obstetricale si ginecologice - domenii în care a adus alinare și speranță a mii de cupluri“, au transmis colegii doctorului Nicoale Poiană.

Colposcopie, laparoscopie, histeroscopie, ecografie obstetrică-ginecologie, fertilizare in vitro sunt printre cele mai importante competențe dobândite.

Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a avut o abordare completă a chirurgiei ginecologice, de la tehnici endoscopice la chirurgia oncologică ginecologică.

Activitatea didactică și științifică a conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost extrem de importantă în parcursul său profesional, materializat în articole, monografii și multe participări la tratate de chirurgie.