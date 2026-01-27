Doctorul Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro, a murit

Medicina românească este în doliu după moartea conf. univ. doctor Nicolae Poiană, unul dintre pionierii fertilizării in vitro în România.
Cu o experiență de peste 40 de ani de activitate în obstetrică-ginecologie, conf. univ. dr. Nicolae Poiană a realizat peste 9.000 de nașteri și 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice. A avut sute de reușite în fertilizarea in vitro în peste 15 de ani de activitate.
“Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le‑a îngrijit pierd un om excepțional, un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit.
Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii.
A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competențe în toate aspectele practicii obstetricale si ginecologice - domenii în care a adus alinare și speranță a mii de cupluri“, au transmis colegii doctorului Nicoale Poiană.
Colposcopie, laparoscopie, histeroscopie, ecografie obstetrică-ginecologie, fertilizare in vitro sunt printre cele mai importante competențe dobândite.
Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a avut o abordare completă a chirurgiei ginecologice, de la tehnici endoscopice la chirurgia oncologică ginecologică.
Activitatea didactică și științifică a conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost extrem de importantă în parcursul său profesional, materializat în articole, monografii și multe participări la tratate de chirurgie.
