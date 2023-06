"După 35 de ani nu prea mai avem timp. E ca un depozit la bancă din care tot iei până nu mai rămâne nimic". Nicolae Poiană, SANADOR, dezvăluie momentul ideal pentru fertilizarea pe cale naturală

Dr. Nicolae Poiană, medic cu o experiență de peste 40 de ani în specialitatea obstetrică-ginecologie, cu peste 10.000 de nașteri la activ și cu sute de reușite în fertilizarea in vitro în peste 15 de ani de activitate dedicată, vine cu explicaţii despre "zestrea" pe care toate femeile o au încă din adolescenţă: rezerva ovariană. Rezervă care, în timp, se poate epuiza şi astfel dispare şi şansa de a avea copii pe cale naturală.

"Sunt două situaţii. Fac întâi o precizare pentru pacienta până în 35 de ani. Ne putem referi la o problemă de fertilitate a unui cuplu atunci când, sub 35 de ani pentru partenere, după un an de zile de coabitare nerestrictivă, adică de locuit împreună şi cu relaţii intime suficient de frecvente, dacă nu apare o sarcină încep să-şi pună nişte probleme. Şi atunci, evident, probabil că întâi se adresează unui generalist care, după părerea mea, ar trebui - în această situaţie - să îndrume cuplul respectiv la un specialist în reproducere umană asistată medical. Pentru că această parte a ginecologiei reprezintă o supraspecializare şi cere o pregătire în plus faţă de pregătirea clasică.

După 35 de ani începem deja să nu prea mai avem timp. După şase luni de zile, cuplul ar trebui să-şi pună problema. Evident că în aceste intervale de timp, cuplul respectiv nici nu trebuie să se gândească la orişice fel de metodă contraceptivă!

De ce această delimitare de vârstă?

Există o foarte mare deosebire între felul în care partenerele au la dispoziţie celulele reproductive şi felul în care partenerii le au la dispoziţie. Femeile se nasc cu o "zestre" de celule reproductive care stau într-un fel de hibernare iar unele se distrug. Ele încep să fie activate odată cu trecerea de la copilărie la adolescenţă şi apariţia primei menstruaţii şi declanşarea bioritmurilor caracteristice.

Cu fiecare menstruaţie, fiecare pacientă pierde din "dota" pe care o are o sumă întreagă de astfel de celule reproductive astfel încât, cum mai glumesc eu cu pacientele, ar trebui să-şi imagineze că au un cont la bancă şi tot timpul iau din depozitul acesta până nu mai rămâne nimic acolo. Şi atunci, la un moment dat, se consumă. Ei bine, rezerva ovariană scade progresiv şi, în consecinţă, şi şansa de a avea un copilaş pe cale naturală" a explicat dr. Nicolae Poiană în emisiune.

