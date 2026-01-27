Deputații francezi, vot al unui text care interzice rețelele de socializare pentru cei sub 15 ani

Legea reprezintă o măsură care vizează protejarea sănătății copiilor și adolescenților, susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron, scrie AFP.

Deputații au dat undă verde unui amendament care prevede că 'accesul la un serviciu de socializare online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub cincisprezece ani'.

Articolul astfel redactat, care prevede intrarea în vigoare în septembrie 2026, a fost adoptat cu 116 voturi pentru și 23 împotrivă.

Un alt amendament, adoptat cu o diferență mică de voturi, stabilește că furnizorii de rețele sociale 'garantează că minorii nu sunt expuși unei presiuni comerciale excesive' și interzice 'promovarea produselor sau serviciilor susceptibile de a afecta sănătatea fizică sau mentală a minorilor' pe rețelele sociale destinate acestora.

Raportoarea proiectului de lege, Laure Miller (Renaissance, centru-dreapta), și-a exprimat regretul față de adoptarea acestui ultim amendament, pe care îl consideră 'neconform cu dreptul Uniunii Europene', prezentân (Agerpres).

Încă din iunie 2025, președintele Emmanuel Macron s-a pronunțat în favoarea unei asemenea decizii, susținând că speră să obțină o decizie similară și la nivel european.

„Voi oferi câteva luni pentru a asigura mobilizarea la nivel european. În caz contrar, voi negocia cu europenii pentru a putea face acest lucru în Franța”, a declarat președintele francez.