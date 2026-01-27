Ai primit acest mesaj de la un prieten, pe Whatsapp? Este o escrocherie! ”Așa se produce schema” 

”Mi se pare că circulă un soi de virus pe Whatsapp care arată așa” scris Vlad Petreanu pe Facebook, adăugând următoarea fotografie:



Este vorba într-adevăr despre o nouă schemă de fraudă online care circulă, încă de la începutul anului, pe WhatsApp. Un bărbat, păcălit cu această schemă, a povestit, pentru HotNews, că i-au fost ceruți 1800 de lei, în acest fel. Primise, pe WhatsApp, un mesaj de la o prietenă apropiată care-i cerea un împrumut. Ulterior, a descoperit, că-i fusese spart contul prietenei în cauză, dar și că nu este singura victimă. Polițiștii - la care a fost să reclame faptele- l-au întrebat direct care este suma cerută - 1800?

”I-am transferat banii instant”

Bărbatul a povestit, pentru sursa citată: ”Mesajul a venit pe WhatsApp, miercuri seara, de la o prietenă pe care o știu de aproape 20 de ani. Deci o persoană apropiată, nu una oarecare, din lista mea de Whatsapp. Sigur, puteam să dau un telefon, să verific, dar m-a prins și la un eveniment, unde făceam poze, eram la job, n-am stat să mă gândesc. Am zis că are fata o belea, o avea nevoie pentru o legătură de avion, ceva, și nu m-am mai gândit. I-am zis `da, desigur, dă-mi Revolutul`. Îmi spune apoi `am contul blocat, poți să-mi trimiți în contul X?` Sincer, m-am gândit în acel moment că este contul prietenului ei, acolo mi-a zburat gândul. I-am transferat banii instant, îmi mulțumește frumos persoana respectivă, ba chiar mi-a cerut și o dovadă a plății, un screenshot, nu am înțeles de ce”.

”Așa se produce schema”

Ulterior, el a primit un alt mesaj, respectiv dacă-i mai poate trimite încă 2000 de lei. Atunci, și-a apelat prietena, dar apelul i-a fost respins imediat. ”Ce s-a întâmplat este că i-a fost spart contul de WhatsApp. Cel care i-a spart contul mi-a închis pentru că trimitea același mesaj și altor persoane din agenda ei, le lua la rând, practic. Nu doar eu am primit acel mesaj. Și nu doar eu am transferat banii, au făcut-o încă două sau trei persoane. Cine mușcă bine, cine nu, nu. Așa se produce schema” a mai povestit cel păgubit.