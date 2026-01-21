Capcana reducerilor de început de an. Avertismentul DNSC: Atenție la coletele FAN Courier

Prima lună a anului vine cu reduceri semnificative, atât în magazinele fizice, cât și în cele online, dar și cu riscuri semnificative. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un avertisment în acest sens și îi sfătuiește pe români să fie foarte atenți la tentativele de fraudă. Spre exemplu, unele dintre cele mai populare escrocherii din această perioadă folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false.

Tentativă de fraudă în numele FAN Curier

"Reducerile de început de an atrag comenzi… dar și tentative de fraudă! În această perioadă, campaniile de phishing prin SMS se intensifică, folosind identitatea unor branduri cunoscute pentru a păcăli utilizatorii.

Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: „Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker FANBOX.”

În realitate, este o capcană construită pentru a te determina să accesezi un site fals, care imită o platformă de curierat, și să introduci date personale sau bancare.



Cum te protejezi

Nu accesa linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute

Verifică atent mesajul – fraudele creează urgență („confirmă acum”, „coletul expiră”)

Nu introduce niciodată datele cardului pe site-uri suspecte

Activează notificările bancare și limite pentru plăți online

Folosește autentificarea în doi pași (2FA)

Raportează tentativa către DNSC: 1911 sau pnrisc.dnsc.ro



Pașii prin care ne ferim de tentative de fraudă în mediul online:

Siguranța începe cu un gest simplu: nu accesa linkuri necunoscute!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC.