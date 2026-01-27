€ 5.0959
|
$ 4.2871
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2871
 
DCNews Stiri Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea celor care au provocat pana de curent din Berlin
Data publicării: 15:06 27 Ian 2026

Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea celor care au provocat pana de curent din Berlin
Autor: Doinița Manic

euro recompensa Imagine cu bancnote Euro - Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea autorilor penei de curent care a paralizat Berlinul.

Guvernul german a anunțat că va oferi o recompensă de un milion de euro oricui va "duce la autorii" sabotajului care a provocat o mare pană de curent la Berlin, la începutul lui ianuarie, informează Agerpres, citând AFP. Anunţul privind suma oferită de procuratură şi poliţie a fost făcut de ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, într-o conferinţă de presă.

VEZI ȘI: Mircea Badea, teorie a conspirației despre "Blackout", pana de curent catastrofală la nivel european, ”concediul forțat” de 14 zile care ar urma

Germania recurge la această măsura neobişnuită deoarece ancheta pentru identificarea grupului misterios de extremă stânga, care a revendicat online atacul, s-ar fi blocat. Nu se ştie aproape nimic despre Vulkangruppe (Grupul Vulcan), deşi acesta este activ de mai mulţi ani. În urma penei de curent care a paralizat Berlinul, procuratura a deschis un dosar pentru "apartenenţă la o organizaţie teroristă" şi pentru sabotaj.

Cum a fost produsă pana de curent din Berlin

Reamintim că în data de 3 ianuarie, un incendiu provocat intenţionat la o instalaţie din sud-vestul Berlinului a lăsat în întuneric peste 100.000 de oameni, în circa 45.000 de locuinţe din capitala germană, a întrerupt reţelele de telefonie mobilă şi internet şi a paralizat transportul în comun. Situaţia a revenit la normal abia în 7 ianuarie.

Atacul a evidenţiat vulnerabilitatea unor infrastructuri vitale din Germania, în contextul eforturilor autorităţilor de a face faţă ameninţării ruse. Pe de o parte, nu există sisteme paralele pentru asigurarea funcţionării serviciilor critice în caz de urgenţă, iar pe de altă parte Dobrindt a recunoscut că Germania difuzează prea multe informaţii publice despre infrastructură.

Noua lege privind protecţia infrastructurilor vitale, criticată de mediul de afaceri din Germania

Ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a promis că parlamentul va adopta săptămâna aceasta o nouă lege privind protecţia infrastructurilor vitale, însă proiectul de act normativ, aşteptat de câteva luni, a fost deja criticat de mediul de afaceri şi de unii politicieni pentru birocratizarea excesivă, care împiedică eficienţa, obligând în acelaşi timp la o transparenţă prea mare privind infrastructurile, ceea ce i-ar putea ajuta pe răufăcători.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, criticat pentru modul în care a gestionat criza, a salutat ideea recompensei, apreciind că demonstrează acordarea "celei mai înalte priorităţi" arestării atacatorilor.

Din anul 2011 până acum, Grupul Vulcan a mai revendicat circa zece atacuri. Unul dintre acestea a vizat o uzină de lângă Berlin a companiei Tesla, unde au fost incendiate liniile electrice de alimentare a sitului, în martie 2024. Autorităţile germane nu au identificat în niciunul din cazuri autorii, eventualii complici sau presupuşi membri ai grupării. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
pana de curent
recompensa
blackout
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Mii de oameni au participat la un miting pentru independența Albertei: Canada s-a schimbat în rău / video
Publicat acum 21 minute
„One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, primește 14 nominalizări la premiile BAFTA
Publicat acum 23 minute
Norvegia și Suedia vor să angajeze români în mai multe domenii: Câștiguri lunare de aproape 4.000 de euro
Publicat acum 32 minute
Descoperire macabră în curtea unei grădiniţe din Galaţi. Au fost găsite mai multe oase îngropate
Publicat acum 36 minute
Doliu în sport. Fosta handbalistă Constanța Dumitrescu a decedat la 89 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Ian 2026
Cine are gratuitate STB în 2026. Câți bucureșteni circulă cu transportul în comun fără a plăti bilet
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 25 Ian 2026
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 25 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 26 ianuarie - 1 februarie 2026
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close