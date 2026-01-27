Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea celor care au provocat pana de curent din Berlin

Guvernul german a anunțat că va oferi o recompensă de un milion de euro oricui va "duce la autorii" sabotajului care a provocat o mare pană de curent la Berlin, la începutul lui ianuarie, informează Agerpres, citând AFP. Anunţul privind suma oferită de procuratură şi poliţie a fost făcut de ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, într-o conferinţă de presă.

Germania recurge la această măsura neobişnuită deoarece ancheta pentru identificarea grupului misterios de extremă stânga, care a revendicat online atacul, s-ar fi blocat. Nu se ştie aproape nimic despre Vulkangruppe (Grupul Vulcan), deşi acesta este activ de mai mulţi ani. În urma penei de curent care a paralizat Berlinul, procuratura a deschis un dosar pentru "apartenenţă la o organizaţie teroristă" şi pentru sabotaj.

Cum a fost produsă pana de curent din Berlin

Reamintim că în data de 3 ianuarie, un incendiu provocat intenţionat la o instalaţie din sud-vestul Berlinului a lăsat în întuneric peste 100.000 de oameni, în circa 45.000 de locuinţe din capitala germană, a întrerupt reţelele de telefonie mobilă şi internet şi a paralizat transportul în comun. Situaţia a revenit la normal abia în 7 ianuarie.

Atacul a evidenţiat vulnerabilitatea unor infrastructuri vitale din Germania, în contextul eforturilor autorităţilor de a face faţă ameninţării ruse. Pe de o parte, nu există sisteme paralele pentru asigurarea funcţionării serviciilor critice în caz de urgenţă, iar pe de altă parte Dobrindt a recunoscut că Germania difuzează prea multe informaţii publice despre infrastructură.

Noua lege privind protecţia infrastructurilor vitale, criticată de mediul de afaceri din Germania

Ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a promis că parlamentul va adopta săptămâna aceasta o nouă lege privind protecţia infrastructurilor vitale, însă proiectul de act normativ, aşteptat de câteva luni, a fost deja criticat de mediul de afaceri şi de unii politicieni pentru birocratizarea excesivă, care împiedică eficienţa, obligând în acelaşi timp la o transparenţă prea mare privind infrastructurile, ceea ce i-ar putea ajuta pe răufăcători.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, criticat pentru modul în care a gestionat criza, a salutat ideea recompensei, apreciind că demonstrează acordarea "celei mai înalte priorităţi" arestării atacatorilor.

Din anul 2011 până acum, Grupul Vulcan a mai revendicat circa zece atacuri. Unul dintre acestea a vizat o uzină de lângă Berlin a companiei Tesla, unde au fost incendiate liniile electrice de alimentare a sitului, în martie 2024. Autorităţile germane nu au identificat în niciunul din cazuri autorii, eventualii complici sau presupuşi membri ai grupării.