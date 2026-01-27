€ 5.0959
|
$ 4.2871
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2871
 
DCNews Stiri Descoperire macabră în curtea unei grădiniţe din Galaţi. Au fost găsite mai multe oase îngropate
Data publicării: 15:47 27 Ian 2026

Descoperire macabră în curtea unei grădiniţe din Galaţi. Au fost găsite mai multe oase îngropate
Autor: Doinița Manic

politie oase descoperite la o gradinita din Galati Imagine cu o mașină de poliție. Sursa foto: Freepik

Mai multe fragmente osoase au fost descoperite în curtea unei grădinițe din Galați, în timpul unor lucrări de excavație.

O descoperire macabră a fost făcută în curtea unei grădiniţe din Galaţi. În timpul unor lucrări, muncitorii au găsit mai multe fragmente osoase. Acestea erau îngropate la o adâncime de 1,5 metri. Deocamdată nu s-a putut stabili dacă oasele sunt umane sau dacă provin de la animale, așa că fragmentele descoperite vor fi spuse unei expertize.

„La data de 26 ianuarie 2026, la ora 11:25, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în timpul efectuării unor lucrări de branşare la reţeaua de apă, realizate în curtea unei unităţi de învăţământ preşcolar de pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galaţi, au fost descoperite mai multe fragmente osoase”, a transmis IPJ Galaţi.

A fost deschis un dosar pentru ucidere din culpă

Potrivit polițiștilor, fragmente osoase descoperite au diferite dimensiuni, dar la acest moment nus e poate spune exact dacă acestea sunt umane sau dacă provin de vreun animal.

În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, iar fragmentele osoase descoperite au fost ridicate în vederea expertizării de specialitate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

oseminte
galati
gradinita
lucrari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Mii de oameni au participat la un miting pentru independența Albertei: Canada s-a schimbat în rău / video
Publicat acum 21 minute
„One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, primește 14 nominalizări la premiile BAFTA
Publicat acum 23 minute
Norvegia și Suedia vor să angajeze români în mai multe domenii: Câștiguri lunare de aproape 4.000 de euro
Publicat acum 32 minute
Descoperire macabră în curtea unei grădiniţe din Galaţi. Au fost găsite mai multe oase îngropate
Publicat acum 36 minute
Doliu în sport. Fosta handbalistă Constanța Dumitrescu a decedat la 89 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Ian 2026
Cine are gratuitate STB în 2026. Câți bucureșteni circulă cu transportul în comun fără a plăti bilet
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 25 Ian 2026
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 25 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 26 ianuarie - 1 februarie 2026
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close