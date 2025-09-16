Descoperire macabră în Sacoşu Mare: Fragmente osoase, aparent umane, găsite într-o baltă cu peşti

Un bărbat din Sacoşu Mare, judeţul Timiş, a găsit fragmente osoase ce par a fi umane într-o baltă cu peşti.

Un apel primit marți seară la Secţia 7 Poliţie Rurală Lugoj a scos la iveală o situație neobișnuită în satul Sacoşu Mare. „Poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lugoj fost sesizaţi, marţi seara, de un bărbat că într-o baltă cu peşti din curtea unui imobil din localitatea Sacoşu Mare a găsit câteva fragmente osoase care par a fi umane, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.”

Echipele sosite la fața locului au confirmat prezența oaselor, care erau într-o stare avansată de deteriorare. Acestea au fost colectate și trimise la Institutul de Medicină Legală din Timişoara pentru analize de specialitate.

Pentru lămurirea situației, anchetatorii au cerut și o expertiză antropologică

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească proveniența rămășițelor. Potrivit unor surse judiciare, terenul pe care s-a făcut descoperirea ar fi adăpostit în trecut un cimitir foarte vechi, iar fragmentele ar putea data de peste un secol.

Pentru lămurirea situației, anchetatorii au cerut și o expertiză antropologică, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump va participa la înmormântarea lui Charlie Kirk. Când va avea loc

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News