Descoperire macabră în Sacoşu Mare: Fragmente osoase, aparent umane, găsite într-o baltă cu peşti

Un bărbat din Sacoşu Mare, judeţul Timiş, a găsit fragmente osoase ce par a fi umane într-o baltă cu peşti.
Un apel primit marți seară la Secţia 7 Poliţie Rurală Lugoj a scos la iveală o situație neobișnuită în satul Sacoşu Mare. „Poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lugoj fost sesizaţi, marţi seara, de un bărbat că într-o baltă cu peşti din curtea unui imobil din localitatea Sacoşu Mare a găsit câteva fragmente osoase care par a fi umane, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.”
Echipele sosite la fața locului au confirmat prezența oaselor, care erau într-o stare avansată de deteriorare. Acestea au fost colectate și trimise la Institutul de Medicină Legală din Timişoara pentru analize de specialitate.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească proveniența rămășițelor. Potrivit unor surse judiciare, terenul pe care s-a făcut descoperirea ar fi adăpostit în trecut un cimitir foarte vechi, iar fragmentele ar putea data de peste un secol.
Pentru lămurirea situației, anchetatorii au cerut și o expertiză antropologică, conform Agerpres.
de Roxana Neagu