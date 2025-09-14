Donald Trump va participa la înmormântarea lui Charlie Kirk. Când va avea loc

Preşedintele SUA a anunţat că va participa la înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, ucis miercuri.
Înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, ucis miercuri, va avea loc pe 21 septembrie în statul Arizona, la eveniment urmând să participe și președintele american Donald Trump, care a promis că își va onora astfel aliatul, transmite EFE.
Organizația Turning Point USA, fondată de Kirk, a anunțat că ceremonia va fi găzduită pe stadionul State Farm din Glendale, arena echipei de fotbal american Arizona Cardinals, cu o capacitate de peste 60.000 de locuri. „Vă invităm să ne fiți alături pentru a celebra viața extraordinară și moștenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană”, a transmis organizația pe rețelele sociale.
Trump a confirmat participarea vineri, după ce a discutat cu Erika, soția activistului, subliniind că „are obligația” să fie prezent. „M-au rugat să vin și cred că trebuie să fac asta. Indiferent de zi, voi merge”, a declarat fostul președinte.
Trupul neînsuflețit al lui Kirk a fost adus joi în Arizona de vicepreședintele JD Vance, iar vineri a avut loc o slujbă de pomenire în Phoenix. Între timp, Turning Point USA a lansat site-ul „Fight for Charlie” pentru a oferi detalii despre funeralii.
Charlie Kirk, considerat unul dintre artizanii mobilizării tinerilor care au contribuit la victoria electorală a lui Trump în 2024, a fost împușcat mortal în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley. Atacatorul, Tyler Robinson, un tânăr alb de 22 de ani, a tras cu o pușcă de pe acoperișul unei clădiri din apropiere.
Deocamdată, autoritățile nu au precizat încadrarea juridică a faptelor, însă Robinson ar putea fi acuzat de crimă agravată, infracțiune ce se pedepsește cu moartea în statul Utah.
Sâmbătă, Trump a declarat pentru NBC că „își dorește vindecarea națiunii” după această tragedie, dar a acuzat din nou „stânga radicală” că alimentează tensiunile politice din SUA.
de Roxana Neagu