Cazul copilului de 4 ani care a fugit de la o grădiniță din Iași. Directoarea știa că micuțul a dispărut, dar a tăcut

Un copil de doar 4 ani a dispărut ieri de la o grădiniță din Iași, fiind găsit de polițiștii locali. În plin ger, băiatul, îmbrăcat în bluză, pantaloni, papuci de interior şi cu capul gol, rătăcit, zgribulit de frig, încerca să traverseze singur strada.

Din fericire, ceea ce putea să se transforme într-o adevărată tragedie s-a terminat cu bine până la urmă pentru că micuțul a fost observat la timp de către oamenii legii și dus acasă. Mama habar nu avea că băiatul dispăruse pentru că nici educatoarea, nici directoarea, nu au anunțat-o că micuțul lipsește.

Conducerea grădiniței din Iași, explicații halucinante

Acum, conducerea grădiniței vine cu declarații halucinante. Reprezentanții instuției de învățământ au anunțat că fac verificări pentru a vedea cum a fost posibilă această situație, dar nu oferă și o explicație cu privire la întregul incident.

Potrivit Observator, cei de la grădinița din Iași au motivat faptul că poarta grădiniței nu poate sta tot timpul încuiată cu lacăt pentru că vin diverși părinți sau alte persoane care au treabă în unitatea de învățământ.

În plus, directoarea a recunoscut că știa de dispariția copilului, dar pe mama acestuia nu a anunțat-o. Potrivit sursei citate, aceasta ar fi declarat că ar fi sesizat la un moment dat cadrele didactice și îngrijitoarele faptul că nu este un copil, dar ar fi început să-l caute prin grădiniță și nu au luat în calcul în acel moment să o anunțe și pe mamă. În cele din urmă, s-a aflat totul abia atunci când mama a sunat-o pe directoare pentru a-i spune că băiatul ei a fost adus la ușa apartamentului de către Poliția Locală.

Ce spune mama micuțului

Șocată de cele întâmplate, mama băiatul a povestit ieri despre cele întâmplate pe un grup de pe Facebook.

"Bună seara, astăzi în jurul orei 8:00 mi-am lăsat copilul cel mic de 4 ani la grădiniță, iar fata la școala, ca în fiecare zi de altfel. Am mers acasă liniștită știind că, copiii mei sunt pe mâini bune. În jurul orei 11:20 am auzit bătăi insistente în ușă, când am deschis - un echipaj de poliție cu copilul meu de 4 ani de mână!

Copilul a fost găsit în zona Piața Chirilă, de către un echipaj de poliție, iar pe această cale vreau sa le mulțumesc din toată inima mea. Copilul era singur, în bluză, pantaloni, papuci de interior și cu capul gol, rătăcit, zgribulit de frig, încerca să traverseze strada. Am rămas șocată! Nu primisem nici un apel de la grădiniță să mă înștiințeze că, copilul meu a dispărut. Am sunat eu grădinița, și abia atunci au realizat!

În fiecare zi, noi, părinții, ne lăsăm copiii în grija altora gândindu-ne că totul va fi bine, dar, se pot întâmpla fel și fel de lucruri. Fiecare grădiniță are o responsabilitate, și se pare că nu toate sunt competente. Scriu asta aici deoarece nu trebuie trecut cu vederea, așa ceva nu se iartă, nu este un simplu "s-a întâmplat". În cazul de față este vorba despre grădinița cu program prelungit nr 6 Iași!!!

Încă o dată, mulțumesc Poliția Locală Iași! Nu îmi pot imagina ce s-ar fi putut întâmpla dacă acel echipaj nu era în preajmă!", a scris mama micuțului pe un grup de Facebook.