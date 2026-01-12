€ 5.0896
Data actualizării: 20:35 12 Ian 2026 | Data publicării: 20:25 12 Ian 2026

CFR, avertisment dur după un incident periculos: reguli ignorate la o trecere la nivel cu calea ferată
Autor: Alexandra Curtache

Surpriză pe calea ferată din România: Un tren InterRegio a sosit cu 78 de minute mai devreme Foto: Agerpres

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA condamnă ferm comportamentele periculoase surprinse într-o înregistrare video apărută în mediul online, care evidenţiază încălcări grave ale regulilor de siguranţă la o trecere la nivel cu calea ferată de către un conducător auto şi un pieton.

 

„Înregistrarea confirmă faptul că instalaţiile de semnalizare şi barierele automate au funcţionat conform normelor. Cu toate acestea, conducătorul auto a forţat traversarea în timpul coborârii barierelor, iar pietonul a traversat calea ferată după coborârea completă a acestora, la o distanţă extrem de mică faţă de locomotivă. Ambele situaţii puteau conduce la pierderi de vieţi omeneşti", susţin reprezentanţii CFR SA într-un comunicat.

Factorul uman, principala cauză a accidentelor feroviare

Aceştia subliniază că factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel. Compania explică faptul că un tren, cu o masă de sute de tone, nu poate schimba direcţia şi are nevoie de o distanţă mare de frânare, care poate ajunge până la 1.000 de metri.

„Nerespectarea regulilor de circulaţie expune participanţii la trafic unor riscuri majore şi generează consecinţe grave pentru toate persoanele implicate", se menţionează în comunicat.

Campania „Fii Precaut!”: trenul are prioritate absolută

În cadrul campaniei naţionale "Fii Precaut! Trecerea la nivel nu iartă greşelile!", CFR SA reaminteşte că semnalele luminoase şi sonore la trecerile cu bariere automate impun oprirea obligatorie, iar trenul are prioritate absolută. Forţarea trecerii sau distrugerea echipamentelor de siguranţă constituie încălcări grave ale legii şi pot avea urmări tragice, precizează reprezentanţii CFR SA.

În acest context, CFR SA anunţă că va transmite imaginile autorităţilor competente, respectiv Poliţiei Române, pentru identificarea persoanelor implicate şi aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

cfr
cale ferata
