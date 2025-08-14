CFR SA anunță semnarea unui contract de modernizare crucial pentru Linia București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2

Valoarea contractului este de 2.108.256.817,28 lei (fără TVA). Durata totală este de 158 de luni, din care 6 luni sunt alocate activității de proiectare, 30 de luni execuției lucrărilor, garanție 120 luni și activități după recepția finală 2 luni, potrivit CFR SA.

Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”





”CFR SA SEMNEAZĂ CONTRACTUL PENTRU MODERNIZAREA COMPLETĂ A LINIEI FEROVIARE BUCUREȘTI NORD – JILAVA – GIURGIU NORD – GIURGIU NORD FRONTIERĂ – LOT 2

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează opinia publică asupra semnării contractului de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”.



Procedura de achiziție publică a fost adjudecată de Asocierea RailWorks, formată din ARCADA COMPANY – lider de asociere – și S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.. Valoarea contractului este de 2.108.256.817,28 lei (fără TVA), iar durata totală este de 158 de luni, din care 6 luni sunt alocate activității de proiectare, 30 de luni execuției lucrărilor, garanție 120 luni și activități după recepția finală 2 luni.



Finanțarea este asigurată prin Acordul de Grant nr. 101122601/11.10.2023 – 22-RO-TC-Giurgiu Stage II, semnat în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021-2027, cu cofinanțare din Bugetul de Stat (Titlul de cheltuială 56.68 – Transferuri pentru susținerea proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei).



Implementarea acestui proiect strategic va contribui la creșterea competitivității economice a României prin modernizarea infrastructurii feroviare și integrarea acesteia în rețeaua de transport european TEN-T, susținând dezvoltarea pieței interne și promovând transportul durabil.



Printre efectele concrete se numără:



• îmbunătățirea mobilității și accesibilității pentru locuitorii și mediul de afaceri din județele Ilfov și Giurgiu;

• creșterea atractivității municipiului Giurgiu și consolidarea conexiunilor acestuia cu rețelele europene de transport;

• stimularea investițiilor în zonele cu potențial economic, precum Parcul Industrial și Tehnologic Giurgiu Nord, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius și hub-ul trimodal „High Performance Green Port”;



• creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor și reducerea semnificativă a timpului de parcurs;

• sporirea siguranței circulației și îmbunătățirea confortului călătorilor;

• reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra mediului;

• descongestionarea traficului feroviar în zona Capitalei și în localitățile adiacente.



Prin realizarea investiției, CFR SA își propune să transfere o parte semnificativă a traficului de pasageri și marfă de pe rutier pe feroviar, pe traseul strategic București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, consolidând astfel rolul transportului pe calea ferată în economia națională și în rețeaua europeană de transport”, conform unui comunicat de presă.

Vezi și - Tren electric nou, vandalizat la nici un an de la introducerea în circulație: „Nu au un minim respect” - FOTO în articol

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News