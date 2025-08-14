Data actualizării: | Data publicării:

CFR SA anunță semnarea unui contract de modernizare crucial pentru Linia București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

CFR SA aduce la cunoștință semnarea contractului de modernizare completă a Liniei feroviare București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2.

Valoarea contractului este de 2.108.256.817,28 lei (fără TVA). Durata totală este de 158 de luni, din care 6 luni sunt alocate activității de proiectare, 30 de luni execuției lucrărilor, garanție 120 luni și activități după recepția finală 2 luni, potrivit CFR SA.

Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”



”CFR SA SEMNEAZĂ CONTRACTUL PENTRU MODERNIZAREA COMPLETĂ A LINIEI FEROVIARE BUCUREȘTI NORD – JILAVA – GIURGIU NORD – GIURGIU NORD FRONTIERĂ – LOT 2

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează opinia publică asupra semnării contractului de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”.

Procedura de achiziție publică a fost adjudecată de Asocierea RailWorks, formată din ARCADA COMPANY – lider de asociere – și S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.. Valoarea contractului este de 2.108.256.817,28 lei (fără TVA), iar durata totală este de 158 de luni, din care 6 luni sunt alocate activității de proiectare, 30 de luni execuției lucrărilor, garanție 120 luni și activități după recepția finală 2 luni.

Finanțarea este asigurată prin Acordul de Grant nr. 101122601/11.10.2023 – 22-RO-TC-Giurgiu Stage II, semnat în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021-2027, cu cofinanțare din Bugetul de Stat (Titlul de cheltuială 56.68 – Transferuri pentru susținerea proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei).

Implementarea acestui proiect strategic va contribui la creșterea competitivității economice a României prin modernizarea infrastructurii feroviare și integrarea acesteia în rețeaua de transport european TEN-T, susținând dezvoltarea pieței interne și promovând transportul durabil.

Printre efectele concrete se numără:


• îmbunătățirea mobilității și accesibilității pentru locuitorii și mediul de afaceri din județele Ilfov și Giurgiu;
• creșterea atractivității municipiului Giurgiu și consolidarea conexiunilor acestuia cu rețelele europene de transport;
• stimularea investițiilor în zonele cu potențial economic, precum Parcul Industrial și Tehnologic Giurgiu Nord, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius și hub-ul trimodal „High Performance Green Port”;


• creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor și reducerea semnificativă a timpului de parcurs;
• sporirea siguranței circulației și îmbunătățirea confortului călătorilor;
• reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra mediului;
• descongestionarea traficului feroviar în zona Capitalei și în localitățile adiacente.

Prin realizarea investiției, CFR SA își propune să transfere o parte semnificativă a traficului de pasageri și marfă de pe rutier pe feroviar, pe traseul strategic București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, consolidând astfel rolul transportului pe calea ferată în economia națională și în rețeaua europeană de transport”, conform unui comunicat de presă.

Vezi și - Tren electric nou, vandalizat la nici un an de la introducerea în circulație: „Nu au un minim respect” - FOTO în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
CFR SA anunță semnarea unui contract de modernizare crucial pentru Linia București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2
14 aug 2025, 11:04
Ordinul Suveran de Malta în România: Misiune Umanitară, Diplomație și Parteneriate Durabile
26 iun 2025, 17:27
FNGCIMM și cinci bănci partenere sprijină refinanțarea creditelor acordate prin IMM PROD și GARANT CONSTRUCT
23 iun 2025, 14:23
Rabla Auto 2025: 566 de dosare au fost depuse în prima oră de instituții publice și unități administrativ teritoriale pentru reînnoirea flotei auto proprie
04 iun 2025, 14:43
ICR anunță premii de 3600 de euro pentru copiii din comunitățile românești care au câștigat concursul „Eu și România”
26 mai 2025, 10:52
Uniunea Studenților din România: Dezbaterea pe care studenții au vrut-o, anulată
16 mai 2025, 15:40
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Start Rabla Auto 2025. AFM anunță ecotichete de zeci de mii de lei pentru persoanele juridice
16 mai 2025, 11:09
Unde votezi pe 18 mai? AEP, precizări privind buletinele de vot utilizate la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale
15 mai 2025, 14:47
Romfilatelia onorează memoria Papei Francisc: "Ne-a inspirat să trăim cu inima deschisă"
21 apr 2025, 19:55
Victorie istorică în justiție. Neonicotinoidele, pesticidele periculoase din agricultură, interzise pentru comerț și utilizare
19 Martie 2025, 13:11
Nou val al dezinformărilor pe rețelele sociale. MApN, lămuriri despre două proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților
20 feb 2025, 08:34
Meseria care e tot mai căutată în 2025: cum să devii broker de asigurări și ce venituri poți obține
04 feb 2025, 10:18
PNL, apel pentru apărarea democrației de interferențe străine
13 ian 2025, 16:14
ANOSR cere clarificări privind transportul feroviar pentru studenți. Tu ce probleme ai sesizat?
08 ian 2025, 13:28
Asociația Forumul Judecătorilor din România, apel către noul Guvern pentru o justiție funcțională
27 dec 2024, 09:09
Mesajul ministrului Predoiu, cu ocazia Crăciunului, adresat personalului MAI: Ne-am străduit să rămânem fideli promisiunilor făcute și să construim împreună un viitor mai bun
25 dec 2024, 12:00
Alertă de grad zero de călătorie în Federația Rusă. MAE recomandă evitarea tuturor deplasărilor neesențiale
24 dec 2024, 10:58
Centura verde a Capitalei, cu un pas mai aproape de realitate. Drumul lung al noului Cod silvic
24 dec 2024, 10:09
ANCOM a desemnat Poșta Română ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
23 dec 2024, 15:36
ANAF: Doi cetățeni britanici, prejudiciu pentru bugetul de stat de 28,8 milioane de lei
17 dec 2024, 19:20
Drepturile omului, sub asediu. Ce apel face MAE
10 dec 2024, 15:01
Iulian Dumitrescu a fost trimis în judecată de DNA / Faptele de care e acuzat
09 dec 2024, 10:23
Curtea Constituțională, noi precizări: poate examina contestații formulate de către candidații calificați în turul II al alegerilor prezidențiale
05 dec 2024, 21:20
Predoiu, discuții cu ambasadoarea SUA, Kavalec, despre includerea în Visa Waiver: "Colaborarea cu autoritățile din SUA a fost excelentă"
03 dec 2024, 19:28
Incidente la votare. Vot multiplu, bătăi și influențarea alegătorilor
01 dec 2024, 18:55
Alegeri parlamentare 2024. Ce program au secțiile, unde poți vota și urmări în timp real datele
30 noi 2024, 22:14
Observatorii internaționali vor fi prezenți la alegerile parlamentare. Cum ar putea promova acest demers valorile democratice
30 noi 2024, 17:49
Universitatea din București "respinge ferm orice formă de dictatură": Îi îndemnăm pe români să se informeze cât mai bine. Sfat pentru cei ce votează
27 noi 2024, 11:27
Studenții vor democrație, libertate, siguranță, informare, valori europene și nu numai. Unde se pot adresa
27 noi 2024, 10:23
De Black Friday, la FineStore se numără cele mai bune oferte! Reduceri de până la 70% la mii de produse originale până la sfârșitul lunii noiembrie
20 noi 2024, 08:08
Federația Romalimenta nu susține proiectul generalizării adaosurilor comerciale și cere revenirea la economia de piață
21 oct 2024, 14:18
ANOSR, CTR și CNE invită la dialog candidații la alegerile parlamentare | "Noi știm ce vrem, dar cine își asumă?"
08 oct 2024, 18:19
Festivalul de cultură queer art200, ediția a 5-a: Culturi queer ale protestului
07 oct 2024, 19:33
Internetul e plin de imagini cu abuz sexual împotriva minorilor. Organizația Salvați Copiii a făcut bilanțul
07 oct 2024, 16:56
ASE și-a extins campusul universitar din Piața Romană într-o clădire ultramodernă, gazdă pentru generațiile actuale și viitoare
02 oct 2024, 12:41
Studenții merg "aproape" gratuit cu trenul. Facilitățile pe șine ale noului an universitar
30 sep 2024, 14:54
Ședință pe tema gestionării situațiilor de urgență. Fenomenele meteo extreme din weekend, puse pe masa IGSU, DSU și MAI
28 sep 2024, 14:25
„Noi știm ce vrem, dar cine își asumă?”. Prioritățile elevilor, studenților și tinerilor în contextul alegerilor
19 sep 2024, 10:29
KPMG – România atinge un nou minim istoric în privința consumului ilicit de țigări
16 sep 2024, 14:27
Avertizare MAE pentru cetățenii români care vor să călătorească în Belgia
11 sep 2024, 22:21
Amenzi dure pe Transfăgărășan: Hrănești urșii, plătești dublu!
03 sep 2024, 12:58
MAE, avertisment de călătorie în Turcia. Sunt incendii de vegetaţie şi temperaturi foarte ridicate
30 iun 2024, 15:53
Pompieri salvatori din 22 județe și municipiul București detașați pe litoral
29 iun 2024, 18:52
Finalizare proiect "POR/2023/3/3.1/A/SISTEME FOTOVOLTAICE/1/Regiunea București – Ilfov, cod SMIS 162039"
15 mai 2024, 16:46
76% dintre români consideră că fumătorii adulți ar trebui să primească informații corecte, fundamentate științific, despre produsele fără fum
30 apr 2024, 13:15
Comparație între programul de garanție-returnare din România și din alte țări. Similarități, diferențe și provocări
30 apr 2024, 11:32
DOGU - Conceptul revoluționar de fast-food 100% românesc, care aduce in HORECA un nou tip de Hot Dog reinterpetat in Bucuresti
23 apr 2024, 12:47
Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Piste pentru biciclete au fost publicate pe site-ul AFM
11 apr 2024, 17:06
Strategia MozaiQ până în 2028. Activiștii vor pune accent și pe dezvoltarea comunităților locale
09 apr 2024, 21:33
Laude-Reut, trambulina care le-a pus pe Alexandra și Theia pe drumul succesului
09 apr 2024, 20:52
CEC Bank susține finanțarea agriculturii românești prin Creditul Fermierului
04 apr 2024, 12:36
Cele mai noi știri
acum 2 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 17 minute
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean
acum 18 minute
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
acum 24 de minute
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
acum 30 de minute
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
acum 44 de minute
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
acum 52 de minute
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
acum 58 de minute
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel