Surpriză pe calea ferată din România: Un tren InterRegio a sosit cu 78 de minute mai devreme

Pe calea ferată din România, unde întârzierile sunt adesea regula, începutul de an a adus o situație care a atras atenția pasagerilor și a specialiștilor. Un tren InterRegio a ajuns la destinație cu mult înainte de ora din mersul oficial, un scenariu rar întâlnit în traficul feroviar intern.

Deși lucrările de modernizare pe tronsonul Brașov–Sighișoara sunt încă în plină desfășurare, iar circulația se face pe linie complet reabilitată doar pe o porțiune de aproximativ șase kilometri, unele trenuri au început să recupereze masiv din timpii planificați. Cel mai bun exemplu a fost consemnat chiar pe 1 ianuarie, când un InterRegio a sosit la Sighișoara cu 78 de minute mai devreme decât era prevăzut.

Mai rapid decât propriul livret

Este vorba despre trenul IR 10031 operat de Transferoviar Călători, care a plecat din Brașov la ora 12.28, având ca destinație finală Cluj-Napoca. Conform graficului oficial, oprirea de la Sighișoara era programată la 16.41. În realitate, garnitura a ajuns în gară cu o oră și 18 minute mai devreme.

Cei 128 de kilometri dintre Brașov și Sighișoara au fost parcurși în mai puțin de trei ore, un timp comparabil cu perioadele de dinainte ca șantierul să influențeze serios circulația feroviară. Practic, trenul a rulat la niveluri de eficiență care nu mai fuseseră văzute de peste zece ani pe acest tronson.

Sosire înainte de program, dar plecare strict la oră

Regulamentele feroviare permit intrarea în stație înainte de ora stabilită, însă nu și plecarea mai devreme. Din acest motiv, trenul a fost obligat să rămână în Sighișoara până la ora oficială de plecare, 17.42.

Pasagerii care aveau Sighișoara ca destinație finală au câștigat timp. În schimb, cei care și-au continuat drumul spre Cluj-Napoca au așteptat aproape 80 de minute în gară, în ciuda sosirii rapide.

Fenomen repetat pe calea ferată din România

Situația nu a fost singulară. Pe 2 ianuarie, același tren InterRegio IR 10031 a ajuns la Sighișoara cu 34 de minute înainte de ora prevăzută în livret.

Și trenul internațional IR „Dacia”, care face legătura între București și Viena, a înregistrat sosiri mai rapide decât programul: cu 23 de minute pe 2 ianuarie, cu 21 de minute pe 3 ianuarie și cu 15 minute pe 4 ianuarie.

Modernizarea Brașov–Sighișoara, un proiect-cheie pentru calea ferată din România

Lucrările de modernizare a liniei Brașov–Sighișoara reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte feroviare derulate în țară. După finalizarea acestora, durata călătoriei ar urma să scadă la aproximativ o oră și jumătate, grație unui traseu nou, cu tuneluri și curbe mult mai largi.

Proiectul include reabilitarea a aproximativ 85 de kilometri de linie dublă electrificată, 33 de poduri, 93 de podețe, cinci viaducte și patru tuneluri, alături de implementarea sistemului ERTMS nivel 2.

Contractele, în valoare totală de peste 500 de milioane de euro, au fost semnate în 2020 cu asocierea RailWorks. Conform informațiilor publicate de Club Feroviar, progresul fizic depășește 50% pe ambele tronsoane principale.

Datele CFR SA arată că, până la finalul lunii noiembrie, aproape 19 kilometri de linie reabilitată au fost deja deschiși circulației, iar lucrările la tuneluri și viaducte avansează conform planificării.

De ce ajung trenurile atât de devreme

Explicația pentru aceste sosiri timpurii ține de modul în care sunt calculați timpii de parcurs. Deși șantierul nu este finalizat, graficul de circulație este realizat „cu marjă”, după cum a explicat un oficial CFR.

În prezent, singurul segment complet modernizat este Brașov–Stupini, de aproximativ șase kilometri. Cu toate acestea, întregul mers al trenurilor este construit într-o manieră conservatoare, tocmai pentru a absorbi eventualele întârzieri din zonele cu restricții.

Această abordare oferă mecanicilor o fereastră de timp generoasă. Iar atunci când mecanicul știe ce face și respectă instrucțiunile punct cu punct, rezultatul poate fi un tren InterRegio care ajunge la Sighișoara mult mai devreme decât ora trecută în livret, un caz rar întâlnit pe calea ferată din România, potrivit Club Feroviar.

CITEȘTE ȘI: România a anulat în 2025 mai multe trenuri de călători decât a anulat Ucraina de la începutul războiului

