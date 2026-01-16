€ 5.0894
DCNews Stiri Întârziere de aproape 5 ore pentru trenul internațional Kiev–București Nord
Data actualizării: 23:13 16 Ian 2026 | Data publicării: 23:10 16 Ian 2026

Întârziere de aproape 5 ore pentru trenul internațional Kiev–București Nord
Autor: Alexandra Curtache

Tren întârziat Foto: Agerpres

Trenul internațional 99/401 Kiev - Ungheni - București Nord are o întârziere de aproape cinci ore, din cauza avarierii rețelelor electrice din Ucraina.

 

Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproximativ 5 ore din cauza avarierii reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, informează vineri seara CFR Călători.

Informații transmise de căile ferate din Ucraina și Republica Moldova

„Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord, cu plecare din Kiev în data de 16 ianuarie 2026 şi sosire în Bucureşti Nord în data de 17 ianuarie 2026, la ora 06:38, înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore pe teritoriul Ucrainei. Potrivit comunicatului Căilor Ferate din Republica Moldova, bazat pe informaţiile furnizate de Căile Ferate din Ucraina, întârzierea este cauzată de avarierea reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei", se arată într-un comunicat al CFR Călători.

Citește și: CFR, avertisment dur după un incident periculos: reguli ignorate la o trecere la nivel cu calea ferată

Întrucât trenul Chişinău - Bucureşti Nord se cuplează în staţia Ungheni cu trenul Kiev - Bucureşti Nord, această întârziere va afecta şi pasagerii care călătoresc din Chişinău spre Bucureşti. 

x close