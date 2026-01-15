€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Noi limite de viteză într-o capitală europeană: Unde nu poți merge cu mai mult de 30 km/h
Data publicării: 14:27 15 Ian 2026

Noi limite de viteză într-o capitală europeană: Unde nu poți merge cu mai mult de 30 km/h
Autor: Iulia Horovei

limita de viteza 30km/h O nouă limită de viteză într-o capitală europeană. Sursa foto: Pixabay

Șoferii dintr-o capitală europeană nu vor mai putea circula cu mai mult de 30 km/h în anumite zone.

 

Începând de astăzi, 15 ianuarie, centrul istoric al Romei devine o „zonă de 30 km/h”.

Limită de 30 km/h în centrul istoric al Romei

Traficul din centrul istoric al capitalei italiene va fi limitat la 30 km/h, în timp ce, printre noile reguli de circulație impuse se numără mai multe camere de supraveghere a vitezei: 60 de noi dispozitive fixe și mobile, pe lângă cele 20 deja utilizate de poliția locală.

Municipalitatea din Roma a semnat rezoluția de implementare oficială a măsurii. Astfel, noua limită se va aplica pe arterele majore, cum ar fi Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello și Traforo (tunel). Pe lângă zona ZTL - Centru Istoric, alte 1.000 de străzi din Roma vor fi limitate la 30 km/h pentru a crește siguranța rutieră, a anunțat Primăria Romei pe rețelele sale de socializare.

În plus, măsurile de reducere a vitezei se extind în tot orașul. Cinci noi camere de viteză sunt planificate pentru Via Cristoforo Colombo, pe lângă cele deja existente pe șoseaua de centură și pe Viale Newton. De asemenea, vor fi construite 175 de treceri de pietoni supraînălțate și noi străzi școlare. Până în 2026 vor fi instalate 40 de noi camere de viteză Photored, dispozitive electronice pentru detectarea încălcărilor regulilor de circulație, cu o atenție sporită intersecțiilor mai mari. 

„Avem o urgență de siguranță rutieră”, a declarat consilierul pentru mobilitate Eugenio Patané. „Accidentele au crescut și sunt necesare măsuri decisive pentru a reduce numărul de decese. Roma va deveni un oraș cu 30 de km pe oră, cel puțin în unele zone strategice”, a adăugat el.

Roma, pe urmele Bolognei

Aceste intervenții fac parte dintr-un program mai amplu de a face străzile cu cea mai mare incidență a accidentelor mortale mai sigure.

Roma își propune să devină un oraș cu viteză redusă, urmând exemplul orașul Bologna. Pe lângă centrul istoric, primele 50 de străzi urbane incluse în plan includ cartiere precum Centocelle, Monteverde, Balduina și Pigneto, precum și zone rezidențiale precum Via di Villa Ada și Viale Agosta. Obiectivul declarat este clar: reducerea deplasărilor periculoase, reducerea numărului de accidente și restabilirea siguranței pietonilor, bicicliștilor și șoferilor, notează rainews.

Citește și: Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roma
italia
limita viteza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Piramida alimentară americană vs. cea europeană. Nutriționistul Lygia Alexandrescu recomandă o dietă și mai bună, cu ”dovezi” pe termen lung
Publicat acum 9 minute
Noi limite de viteză într-o capitală europeană: Unde nu poți merge cu mai mult de 30 km/h
Publicat acum 47 minute
Curs valutar BNR - 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu euro, dolarul și lira. Anunțurile Băncii Naționale
Publicat acum 55 minute
Impozitul uriaș plătit de Becali doar pentru salariile jucătorilor FCSB: Pac la statul român, lună de lună!
Publicat acum 57 minute
Președintele Nicușor Dan, mesaj către ambasadori. FOTO Omul din primul rând, de lângă Oana Țoiu: de ce este important
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close