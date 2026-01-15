Noi limite de viteză într-o capitală europeană: Unde nu poți merge cu mai mult de 30 km/h

Începând de astăzi, 15 ianuarie, centrul istoric al Romei devine o „zonă de 30 km/h”.

Limită de 30 km/h în centrul istoric al Romei

Traficul din centrul istoric al capitalei italiene va fi limitat la 30 km/h, în timp ce, printre noile reguli de circulație impuse se numără mai multe camere de supraveghere a vitezei: 60 de noi dispozitive fixe și mobile, pe lângă cele 20 deja utilizate de poliția locală.

Municipalitatea din Roma a semnat rezoluția de implementare oficială a măsurii. Astfel, noua limită se va aplica pe arterele majore, cum ar fi Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello și Traforo (tunel). Pe lângă zona ZTL - Centru Istoric, alte 1.000 de străzi din Roma vor fi limitate la 30 km/h pentru a crește siguranța rutieră, a anunțat Primăria Romei pe rețelele sale de socializare.

În plus, măsurile de reducere a vitezei se extind în tot orașul. Cinci noi camere de viteză sunt planificate pentru Via Cristoforo Colombo, pe lângă cele deja existente pe șoseaua de centură și pe Viale Newton. De asemenea, vor fi construite 175 de treceri de pietoni supraînălțate și noi străzi școlare. Până în 2026 vor fi instalate 40 de noi camere de viteză Photored, dispozitive electronice pentru detectarea încălcărilor regulilor de circulație, cu o atenție sporită intersecțiilor mai mari.

„Avem o urgență de siguranță rutieră”, a declarat consilierul pentru mobilitate Eugenio Patané. „Accidentele au crescut și sunt necesare măsuri decisive pentru a reduce numărul de decese. Roma va deveni un oraș cu 30 de km pe oră, cel puțin în unele zone strategice”, a adăugat el.

Roma, pe urmele Bolognei

Aceste intervenții fac parte dintr-un program mai amplu de a face străzile cu cea mai mare incidență a accidentelor mortale mai sigure.

Roma își propune să devină un oraș cu viteză redusă, urmând exemplul orașul Bologna. Pe lângă centrul istoric, primele 50 de străzi urbane incluse în plan includ cartiere precum Centocelle, Monteverde, Balduina și Pigneto, precum și zone rezidențiale precum Via di Villa Ada și Viale Agosta. Obiectivul declarat este clar: reducerea deplasărilor periculoase, reducerea numărului de accidente și restabilirea siguranței pietonilor, bicicliștilor și șoferilor, notează rainews.

