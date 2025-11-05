Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 5 noiembrie, un pachet pentru transporturi, prin care vizează accelerarea dezvoltarea rețelei de trenuri de mare viteză din Europa. Totodată, pachetul va stimula investițiile în combustibili regenerabili și cu emisii reduse de carbon pentru sectoarele aviației și transportului naval, se arată în precizările CE.

Pachetul are ca scop consolidarea competitivității și durabilității transporturilor europene, prin transformarea sistemului de transport al UE într-unul mai eficient, interconectat, accesibil, curat și rezilient.

Trenuri mai rapide și mai conectate în Europa

Noul Plan de Acțiune pentru Trenuri de Mare Viteză stabilește pașii necesari pentru crearea unei rețele europene mai rapide, interoperabile și mai bine conectate până în 2040. Scopul este reducerea timpilor de călătorie și transformarea trenului într-o alternativă mai atractivă la zborurile pe distanțe scurte, ceea ce va crește numărul de pasageri și va stimula economiile regionale și turismul.

Pe baza rețelei Trans-European Transport Network (TEN-T), planul prevede conectarea nodurilor majore cu viteze de 200 km/h și peste. Astfel, pasagerii vor putea călători de la Berlin la Copenhaga în patru ore în loc de șapte, și de la Sofia la Atena în șase ore în loc de 13 ore și 40 de minute. Noi legături transfrontaliere vor permite și călătorii mai rapide și mai simple, cum ar fi Paris–Lisabona prin Madrid, și o conectivitate mai bună între capitalele baltice.

Pentru a realiza această viziune, Comisia propune patru direcții principale de acțiune:

Eliminarea blocajelor transfrontaliere prin stabilirea unor termene obligatorii până în 2027 și identificarea opțiunilor pentru viteze mai mari, inclusiv peste 250 km/h, acolo unde este economic viabil.

Dezvoltarea unei strategii coordonate de finanțare, inclusiv printr-un dialog strategic cu statele membre, industria și finanțatorii, conducând la un High-Speed Rail Deal pentru mobilizarea investițiilor necesare.

Îmbunătățirea condițiilor pentru industria feroviară și operatori, pentru a investi, dezvolta soluții inovatoare și a opera competitiv, inclusiv printr-un mediu de reglementare mai atractiv, îmbunătățirea sistemelor transfrontaliere de rezervare și bilete, susținerea pieței de echipamente second-hand, accelerarea implementării sistemelor digitale UE și promovarea cercetării și cooperării pentru dezvoltarea de soluții inovatoare și aplicabile la nivel european.

Consolidarea guvernanței la nivel UE, cerând managerilor de infrastructură să se coordoneze privind capacitatea pentru servicii transfrontaliere pe distanțe lungi și facilitând standardizările și autorizările.

Pe lângă reducerea timpilor de călătorie, planul va reduce congestionarea și va elibera capacitate pe liniile convenționale, facilitând trenurile de noapte, transportul de marfă și mobilitatea militară, consolidând totodată competitivitatea Europei în turism și industrie.

A doua inițiativă adoptată astăzi, Planul de Investiții pentru Transport Durabil (STIP), stabilește o abordare comună pentru stimularea investițiilor în combustibili regenerabili și cu emisii reduse de carbon, concentrându-se pe transportul aerian și maritim.

Investiții de 100 de miliarde de euro pentru combustibili sustenabili până în 2035

Pentru a îndeplini obiectivele RefuelEU Aviation și FuelEU Maritime, vor fi necesare aproximativ 20 de milioane de tone de combustibili sustenabili (biocombustibili și e-combustibili) până în 2035. Realizarea acestora va necesita investiții estimate la 100 de miliarde de euro.

STIP transmite un semnal clar investitorilor că obiectivele Europei rămân în vigoare și că Comisia va sprijini tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Prin accelerarea producției interne de combustibili biologici și non-biologici, Europa poate reduce dependența de combustibilii fosili importați, îmbunătăți competitivitatea industriei și conduce tranziția globală către energie curată.

Principalele măsuri de investiții, care vizează mobilizarea a cel puțin 2,9 miliarde de euro prin instrumente UE până în 2027, includ:

Cel puțin 2 miliarde de euro pentru combustibili alternativi sustenabili prin InvestEU.

300 milioane de euro prin European Hydrogen Bank pentru combustibili pe bază de hidrogen în aviație și transport maritim.

446 milioane de euro pentru proiecte de combustibili sintetici pentru aviație și transport maritim prin Innovation Fund.

133,5 milioane de euro pentru cercetare și inovare în domeniul combustibililor prin Horizon Europe.

În plus, Comisia, împreună cu statele membre, se pregătește să lanseze până la sfârșitul anului 2025 pilotul eSAF Early Movers Coalition, vizând mobilizarea a cel puțin 500 milioane de euro pentru proiecte de combustibili sintetici pentru aviație. Comisia va lucra, de asemenea, pentru consolidarea condițiilor de piață, cu scopul de a reduce riscul investițional.

Pe termen mediu, Comisia Europeană își propune să creeze un mecanism care să conecteze producătorii de combustibili cu cumpărătorii, oferind stabilitate veniturilor și reducând riscurile investiționale.

Totodată, Comisia urmărește să consolideze parteneriatele internaționale pentru a extinde producția globală de combustibili și a atrage importuri conforme cu criteriile de durabilitate ale UE, asigurând condiții de concurență echitabile pentru producătorii și utilizatorii europeni, se mai arată în comunicatul transmis de oficiali.