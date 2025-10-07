VIDEO Jennifer Lopez și Ben Affleck, apariție surpriză împreună

Cei doi au apărut împreună, zâmbind, aparent natural, la premiera filmului Kiss of the Spider Woman, în New York. Este vorba despre musicalul în care Lopez joacă rolul principal, iar Ben Affleck este producător executiv.

Cum au apărut pe covorul roșu

Apariție celor doi este surprinzătoare, mai ales că relația lor s-a încheiat cu tensiuni. Cu toate acestea, pe covorul roșu, Ben a apărut într-un costum bleumarin clasic, iar J.Lo a făcut a atras atenția aparatelor foto, cu o rochie spectaculoasă semnată Harris Reed. Gurile rele spun că momentul a fost unul de PR perfect. În fața camerelor, Lopez i-a mulțumit fostului soț pentru ajutorul oferit în realizarea filmului: "Mulțumesc, Ben. Acest film nu s-ar fi făcut fără tine și fără Artist Equity.", scrie People.com.

VIDEO

"Pe platou eram fericită, dar acasă nu era deloc bine"

Ulterior, actrița a povestit, într-un interviu acordat emisiunii TODAY, că proiectul a fost o experiență de vindecare, în urma unei perioade personale dificile: ”A fost un timp foarte greu. Pe platou eram fericită, dar acasă nu era deloc bine. Acest film m-a ajutat să trec peste un moment complicat.”, a spus J.Lo.

Reacția fanilor nu a întârziat să apară

Internauții au reacționat rapid la pozele apărute cu cei doi, întrebându-se dacă la Hollywood nu este o nouă rundă din telenovela ”Bennifer”. Unii au comparat cuplul cu Elizabeth Taylor și Richard Burton, respectiv ”doi oameni care nu pot trăi nici împreună, nici separați”.



