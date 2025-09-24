Claudia Cardinale a încetat din viață la vârsta de 87 de ani

Claude Joséphine Rose Cardinale s-a născut pe 15 ; 1938, la Tunis, într-o familie de origine siciliană, tatăl din Isola delle Femmine, iar mama din Trapani. La doar 16 ani a avut o scurtă apariție într-un film cu Omar Sharif, dar adevărata cotitură a venit după ce a fost aleasă „Cea mai frumoasă italiană din Tunis”, la un concurs de frumusețe organizat chiar de mama sa. Premiul a fost o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția, în 1957.

Claudia Cardinale a colaborat cu cei mai mari actori, printre care Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil sau Sergio Leone. 'Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât în parcursul său de femeie, cât și de artistă', a declarat impresarul Laurent Savry într-un mesaj trimis AFP.

Considerată muză a unor regizori precum Luchino Visconti și Federico Fellini, Claudia Cardinale a traversat istoria filmului italian și european, devenind simbol al epocii de aur a cinematografiei.

A rămas memorabilă în rolul Angelicăi din Il Gattopardo (1963) și în ipostaza fostei prostituate curajoase din C’era una volta il West (A fost odată în Vest, 1968), regizat de Sergio Leone. De asemenea, a jucat în capodopere precul Rocco și frații săi și a împărțit ecranul cu mari actori ai secolului XX: Burt Lancaster, Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni. (Foto: Reuters)