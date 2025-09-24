€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 08:12 24 Sep 2025 | Data publicării: 08:05 24 Sep 2025

Claudia Cardinale a încetat din viață la vârsta de 87 de ani

Autor: Crişan Andreescu
Cardinale2
 

Actrița franco-italiană Claudia Cardinale, un monument al cinematografiei anilor 1960, a încetat din viață marți 'la vârsta de 87 de ani, înconjurată de copiii săi' la Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunțat în cursul serii impresarul ei pentru AFP.

Claude Joséphine Rose Cardinale s-a născut pe 15 ; 1938, la Tunis, într-o familie de origine siciliană, tatăl din Isola delle Femmine, iar mama din Trapani.  La doar 16 ani a avut o scurtă apariție într-un film cu Omar Sharif, dar adevărata cotitură a venit după ce a fost aleasă „Cea mai frumoasă italiană din Tunis”, la un concurs de frumusețe organizat chiar de mama sa. Premiul a fost o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția, în 1957.

Claudia Cardinale a colaborat cu cei mai mari actori, printre care Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil sau Sergio Leone. 'Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât în parcursul său de femeie, cât și de artistă', a declarat impresarul Laurent Savry într-un mesaj trimis AFP.

Considerată muză a unor regizori precum Luchino Visconti și Federico Fellini, Claudia Cardinale a traversat istoria filmului italian și european, devenind simbol al epocii de aur a cinematografiei. 

A rămas memorabilă în rolul Angelicăi din Il Gattopardo (1963) și în ipostaza fostei prostituate curajoase din C’era una volta il West (A fost odată în Vest, 1968), regizat de Sergio Leone. De asemenea, a jucat în capodopere precul Rocco și frații săi și a împărțit ecranul cu mari actori ai secolului XX: Burt Lancaster, Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni. (Foto: Reuters)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Horoscop 24 septembrie 2025. Tensiuni pentru unii, noroc pentru alții
Publicat acum 6 minute
Sesizările împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan, pe agenda CCR
Publicat acum 12 minute
Incendiu și în Prahova. Ard o casă și un depozit de materiale de construcții
Publicat acum 24 minute
Claudia Cardinale a încetat din viață la vârsta de 87 de ani
Publicat acum 34 minute
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu - supusă la vot în plenul Camerei Deputaților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat acum 19 ore si 33 minute
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 15 ore si 32 minute
Lotul 2, înapoi! „Adevăratul termen” privind Autostrada Moldovei reiese din tăcerea CNAIR - Ministerul Transporturilor
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close