Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”

Irina și Răzvan Fodor trăiesc zile pline de surprize în Elveția, acolo unde se bucură de o vacanță specială. Cuplul a avut parte de o întâmplare neașteptată, dar și de un moment emoționant, sărbătorind 15 ani de la cununia religioasă.

Cei doi soți se află în Elveția și au ales să viziteze orășelul Weggis, un loc pitoresc care i-a cucerit. Totuși, liniștea vacanței a fost spartă de un episod neobișnuit.

Irina Fodor a povestit pe rețelele de socializare că o bătrână i-a abordat pe stradă, deranjată de faptul că Răzvan vorbea prea tare. Momentul a avut chiar o tentă amuzantă, pentru că femeia a venit direct spre prezentatoarea TV și i-a spus, arătându-l pe Răzvan cu bastonul: „Vrei să-l împușc?”

Reacția Irinei Fodor

Prezentatoarea a înțeles imediat că bătrânica nu era complet serioasă, dar a apreciat curajul și atitudinea acesteia. Irina i-a răspuns zâmbind: „Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani.”

Replica femeii a fost scurtă și fermă: „He is too loud” („E prea gălăgios”).

„Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel informațiile în cap. Doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește, că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă”, a scris Irina Fodor pe Facebook.

În vacanța elvețiană, Irina și Răzvan Fodor au avut parte și de un motiv de sărbătoare. Cei doi au aniversat 15 ani de la cununia religioasă, un moment pe care l-au marcat într-un cadru de poveste.

Cuplul a sărbătorit în avans, bucurându-se de preparate tradiționale în mai multe restaurante din Elveția și vizitând locuri celebre. Irina a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei sunt încântați de atmosfera locală, de cazare și de oamenii primitori, cu care au legat conversații, inclusiv cu români stabiliți acolo.

Pentru Irina și Răzvan Fodor, escapada din Elveția s-a transformat într-un mix de experiențe: de la întâmplări neașteptate pe străzile liniștite din Weggis, la momente pline de emoție prilejuite de aniversarea a 15 ani de căsnicie.

