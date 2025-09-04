Data publicării:

Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Facebook
Foto: Facebook

Irina și Răzvan Fodor trăiesc zile pline de surprize în Elveția, acolo unde se bucură de o vacanță specială. Cuplul a avut parte de o întâmplare neașteptată, dar și de un moment emoționant, sărbătorind 15 ani de la cununia religioasă.

Cei doi soți se află în Elveția și au ales să viziteze orășelul Weggis, un loc pitoresc care i-a cucerit. Totuși, liniștea vacanței a fost spartă de un episod neobișnuit.

Irina Fodor a povestit pe rețelele de socializare că o bătrână i-a abordat pe stradă, deranjată de faptul că Răzvan vorbea prea tare. Momentul a avut chiar o tentă amuzantă, pentru că femeia a venit direct spre prezentatoarea TV și i-a spus, arătându-l pe Răzvan cu bastonul: „Vrei să-l împușc?”

Reacția Irinei Fodor

Prezentatoarea a înțeles imediat că bătrânica nu era complet serioasă, dar a apreciat curajul și atitudinea acesteia. Irina i-a răspuns zâmbind: „Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani.”

Replica femeii a fost scurtă și fermă: „He is too loud” („E prea gălăgios”).

„Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel informațiile în cap. Doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește, că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă”, a scris Irina Fodor pe Facebook.

În vacanța elvețiană, Irina și Răzvan Fodor au avut parte și de un motiv de sărbătoare. Cei doi au aniversat 15 ani de la cununia religioasă, un moment pe care l-au marcat într-un cadru de poveste.

Cuplul a sărbătorit în avans, bucurându-se de preparate tradiționale în mai multe restaurante din Elveția și vizitând locuri celebre. Irina a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei sunt încântați de atmosfera locală, de cazare și de oamenii primitori, cu care au legat conversații, inclusiv cu români stabiliți acolo.

Pentru Irina și Răzvan Fodor, escapada din Elveția s-a transformat într-un mix de experiențe: de la întâmplări neașteptate pe străzile liniștite din Weggis, la momente pline de emoție prilejuite de aniversarea a 15 ani de căsnicie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vacanță de vis în Italia pentru Mira: „Acest hotel este pe locul doi în lume, dar pentru mine este numărul unu”
03 sep 2025, 13:25
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
02 sep 2025, 09:42
Liviu Vârciu și soția sa, Anda, au avut parte de emoții mari în aeroport după vacanța din Amsterdam
01 sep 2025, 11:31
Trupa Fifth Harmony s-a reunit după 7 ani în timpul concertului Jonas Brothers din Dallas
01 sep 2025, 10:36
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară
29 aug 2025, 10:44
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat
27 aug 2025, 15:40
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Adevărul despre ispitele de la Insula Iubirii. Ce rol murdar joacă, de fapt
27 aug 2025, 12:21
Dan Negru, critici dure despre Festivalul Mamaia: ”În anii ’80 / ’90 era Untold sau Beach Please de azi”
25 aug 2025, 10:21
De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei
24 aug 2025, 18:15
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
24 aug 2025, 16:38
Jean Paler, șocat de prețurile de la mare, de la împinge tava: Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă. Te fură la porții
24 aug 2025, 16:23
Laura Cosoi rupe tăcerea despre soț și copii, după ce o fată i-a spus pe plajă că familia ei e minunată: Încerc cu ultimele forțe să țin totul împreună...
23 aug 2025, 08:34
Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video
22 aug 2025, 08:33
Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video
18 aug 2025, 23:36
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
15 aug 2025, 21:03
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
15 aug 2025, 18:59
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
14 aug 2025, 18:43
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a cumpărat Georginei
12 aug 2025, 11:27
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
08 aug 2025, 13:41
MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”
08 aug 2025, 08:47
Cum și-a sărbătorit Mihaela Rădulescu ziua de naștere după moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru mine era totul”
05 aug 2025, 14:37
Post Malone, de nerecunoscut: Cum a slăbit 30 kg pentru cea mai importantă ființă din viața lui
05 aug 2025, 12:03
Jessie J, din nou pe patul de spital. Vedeta rupe tăcerea despre problemele după operația de cancer
04 aug 2025, 11:13
Câte kilograme a luat Ilona Brezoianu în sarcină. Vedeta este foarte pofticioasă: „I-am disperat pe oamenii ăștia”
04 aug 2025, 10:32
Porecla surprinzătoare a Prințesei Charlotte. Cum îi spune Kate Middleton te va amuza
03 aug 2025, 19:07
Cheloo, pozitiv la droguri, dar în urină. Ce înseamnă asta? Explicația expertului antidrog Cătălin Țone
02 aug 2025, 11:43
Elena Gheorghe, cadou special pentru fani chiar de ziua ei
01 aug 2025, 09:50
Justin Timberlake a dezvăluit diagnosticul secret de care suferă într-o postare emoționantă
31 iul 2025, 22:28
Ruby, 100% naturală! Cum arată artista fără filtru și fără machiaj – FOTO
31 iul 2025, 16:33
Cum a reacționat iubita lui Tzancă Uraganu după ce acesta s-a pozat cu Jennifer Lopez
30 iul 2025, 22:43
Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...
30 iul 2025, 17:11
Cheloo lansează acuzații grave în scandalul în care este implicat: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct!”
30 iul 2025, 10:07
Ce lecție le-a dat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, haterilor ei
29 iul 2025, 22:33
O actriță româncă a fost decorată de Președintele Italiei! Kristina Cepraga este Cavaler al Ordinului Stelei Italiei
29 iul 2025, 19:02
Acesta să fie secretul tinereții lui Jennifer Lopez? Ce este HRT. Vezi cum poți avea acces la această terapie și în România
28 iul 2025, 22:21
Ce mănâncă Jennifer Lopez de arată la 56 de ani ca la 20 de ani! Lista alimentelor care o fac să aibă un corp de invidiat
28 iul 2025, 18:28
Ce a pățit soțul Biancăi Purcărea, DJ-ul de la PROFM, în vacanță în Cipru
28 iul 2025, 17:27
Nicole Cherry, prestație fabuloasă în deschiderea lui Jennifer Lopez: „Ziua de ieri a adus în fața noastră două femei emblematice”
28 iul 2025, 16:38
Tzancă Uraganu s-a dat în spectacol în fața ”finei” Jennifer Lopez. ”Pleacă cu traume”
28 iul 2025, 09:31
Ce a pățit Jennifer Lopez în București chiar în fața fanilor. Moment bizar devenit viral - Video
27 iul 2025, 23:14
Ce a scos-o din sărite pe Nicoleta Nucă, chiar înainte de vacanță: „Culmea obrăzniciei!”
25 iul 2025, 13:31
Ce a pățit soția lui Sorin Copilul de Aur pe TikTok: „Sunt sigură că nu sunt singura fată țepuită”
24 iul 2025, 14:46
Iorga și Adrian „Elicopter de luptă” au fost jefuiți în Barcelona: „Suvenirurile mele sunt amintirile”
23 iul 2025, 12:23
Ozzy Osbourne a murit
22 iul 2025, 21:16
Prințul George va fi separat de Prințul William începând de astăzi
22 iul 2025, 15:51
Selena Gomez împlinește 33 de ani: Imagini spectaculoase de la petrecerea sa
22 iul 2025, 09:08
Top modelul din România care a eclipsat ”meciul greilor” de pe Wembley - Foto în articol
21 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
De ce Felix Baumgartner nu a vrut copii. Motivul tulburător pentru care s-a temut să aibă urmași
19 iul 2025, 21:38
Cum se simte Andreea Ibaka după accident. Soția lui Cabral a transmis un mesaj după ce s-a externat
18 iul 2025, 23:59
Ramona Lăzuran, mesaj emoționant pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner
18 iul 2025, 17:07
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Proprietățile vindecătoare ale frunzelor de lămâi: Cum te pot ajuta
acum 8 minute
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
acum 16 minute
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
acum 21 de minute
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
acum 24 de minute
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
acum 27 de minute
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
acum 58 de minute
Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii
acum 1 ora 14 minute
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel