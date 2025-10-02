Look-ul Emmei Stone stârnește controverse. Fanii actriței, împărțiți după cele mai noi fotografii

Fanii Emmei Stone s-au împărțit în două tabere după publicarea celor mai recente fotografii cu actrița.

Starul de la Hollywood a fost surprins pozând alături de Lisa, membră a trupei K-pop, Blackpink, la prezentarea colecției Louis Vuitton Spring 2026 din această săptămână.

Lisa & Emma Stone at Louis Vuitton Spring 2026 Show pic.twitter.com/NqM5ByfgKg — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) September 30, 2025

Reacții distincte ale fanilor

Totuși, fanii au observat ceva schimbat la înfățisarea Emmei, look care a stârnit întrebări și dezbateri diverse pe rețelele de socializare. Unii internauți au catalogat apariția actriței ca fiind „de nerecunoscut”.

„Este chiar Emma!? Ce s-a întâmplat? Nu avea nevoie de nicio intervenție”, a comentat un fan.

„Emma Stone urmează să intre într-un program de protecție a martorilor??? Fața ei e complet diferită!”, a constatat un internaut.

„Oh, Emma, nu aveai nevoie de toate astea. Ești încă frumoasă, dar serios, nu era nevoie!” a adăugat un altul.

„Aș fi ghicit zece persoane diferite înainte să-mi dau seama că aceasta e Emma Stone”, a fost reacția unui fan.

Deși s-au înregistrat foarte multe reacții controversate, alți internauți au încercat să explice faptul că înfățișarea Emmei e aceeași, fără mari schimbări. Ba mai mult, alții cred că fotografia este realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, în timp ce alți fani sunt siguri că look-ul actriței se datorează doar unghiului din care a fost realizată fotografia.

„Se vede că e unghiul din care a fost făcută poza. Sunt și alte fotografii cu ea în care arată normal”, punctează un internaut, care a adăugat și alte fotografii realizate la eveniment.