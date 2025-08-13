Data publicării:

Nici cactuși, nici bonsai! Șase „plante-ventilator” care îți răcoresc casa și absorb căldura

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Lifestyle
Unele plante absorb substanțe precum formaldehida, benzenul și monoxidul de carbon, pe lângă faptul că ajută la reducerea temperaturilor.

Sunt perfecte pentru a lupta împotriva valului de căldură. Când temperaturile se apropie sau ating 40 de grade, statul în interior fără aer condiționat devine sufocant și poate chiar implica riscuri pentru sănătate. Dar există o metodă naturală care poate contribui la răcorire, mai exact să ai anumite plante care nu doar purifică aerul, ci ajută și la scăderea temperaturii din casă.

Introducerea în casă a plantelor care absorb căldura nu doar înfrumusețează spațiul, ci contribuie și la un mediu mai răcoros și mai sănătos. Șase plante, mai precis feriga de Boston, pothosul, planta-păianjen (Chlorophytum), aloe vera, palmierul areca și sansevieria, sunt exemple perfecte despre cum natura poate fi un aliat în lupta împotriva căldurii.

Pe lângă îmbunătățirea calității aerului, ele acționează ca umidificatoare naturale. Fac un mediu mai confortabil în zilele caniculare. Pentru cei care caută metode ecologice și eficiente de a-și răcori locuința, aceste plante reprezintă o soluție. 

 

13 aug 2025, 23:41
