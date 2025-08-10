Bill Gates dezvăluie locul de muncă care nu va fi niciodată înlocuit de inteligența artificială.

După ce a vizitat o școală din New Jersey, Bill Gates afirmă că a fost impresionat de creativitatea cu care profesorii au folosit inteligența artificială.

Apariția inteligenței artificiale în numeroase domenii a provocat o anumită îngrijorare cu privire la modul în care impactul acestei tehnologii influențează lumea muncii. Bill Gates este convins că, în următorii zece ani, nu va mai fi nevoie de oameni pentru „majoritatea lucrurilor”, cum ar fi, de exemplu, diagnosticarea bolilor. Cu toate acestea, fostul director executiv al Microsoft consideră că nu vor dispărea locurile de muncă legate de biologie, energie și dezvoltarea AI. În plus, Bill Gates crede cu tărie că profesorii nu vor fi înlocuiți de inteligența artificială, deoarece este vorba de o profesie vocațională.

Așa a anunțat omul de afaceri pe blogul său, Gates Notes, unde își împărtășește reflecțiile după vizitarea unei școli din New Jersey (SUA) care a implementat asistentul Khanmigo pentru a oferi răspunsuri imediate, a evalua exerciții, a oferi explicații fiecărui elev și a realiza monitorizări individuale.

La cunoașterea acestui asistent AI, Bill Gates spune că a fost impresionat de creativitatea cu care profesorii au folosit acest instrument, fie pentru a crea exerciții, a dezvolta ecuații, a stabili rutine de studiu, a elabora rubrici sau a exersa matematica: „Tehnologia oferă un prim draft, pe care apoi îl adaptează elevilor lor. Vizita mea la Newark mi-a arătat unde ne aflăm acum cu AI în clasă, nu unde se va opri tehnologia”.

În plus, în timpul vizitei, mai mulți profesori cu care s-a întâlnit i-au arătat cum să acceseze panoul fiecărui elev și să obțină un rezumat al progresului acestuia într-o anumită materie: „Le place să urmărească progresul unui elev într-un mod ușor și rapid, deoarece le economisește mult timp. De asemenea, sunt încântați de modul în care elevii lor folosesc Khanmigo ca pe un tutore personalizat”. Cu astfel de rezultate pozitive,Bill Gates și-a întărit convingerea că AI va fi un punct de cotitură atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

Pe de altă parte, magnatul menționează că, atunci când profesorii deleagă sarcinile de rutină asistenților AI, își pot dedica timpul lucrurilor care contează cel mai mult: conectarea cu elevii, trezirea curiozității și asigurarea că fiecare copil se simte apreciat și sprijinit. Khanmigo este doar unul dintre numeroasele instrumente educaționale bazate pe IA aflate în dezvoltare, iar Fundația Gates se concentrează pe garantarea faptului că aceste instrumente ajung și sprijină toți elevii.

„A fost fantastic să descopăr ce îi entuziasmează pe profesori și să văd cum diferiți elevi interacționează cu AI”, afirmă Gates pe blogul său oficial. Pe de altă parte, el menționează impresia pe care i-a lăsat-o modul în care profesorii caută noi modalități de a folosi inteligența artificială în clase: „M-a impresionat cum școala a reușit să adapteze tehnologia fiecărui profesor. Investesc mult în gestionarea schimbării și se asigură că niciun cadru didactic nu este obligat să încerce lucruri care nu vor funcționa în clasa sa. Asta pentru că, la urma urmei, profesorii știu mai bine. Dacă li se oferă instrumentele potrivite, vor găsi întotdeauna o modalitate de a-și sprijini elevii”.

„Vizita mea la Newark m-a făcut mai optimist ca niciodată că AI îi va ajuta pe profesori să facă ceea ce știu cel mai bine și le va permite să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult”, a mai zis el.

