Data publicării: 22:46 22 Sep 2025

Nici siguranță, nici superstiție: De ce să pui dafin în mașină

Autor: Ioana Dinu
masina-pexels-introspectivedsgn-33980822 pexels
 

Un talisman răspândit printre șoferii spanioli sunt frunzele de dafin.

Un talisman foarte răspândit printre șoferii spanioli sunt frunzele de dafin. Ei cred că această plantă oferă protecție în timpul călătoriilor. Există însă și oameni care nu cred în puterea „mistică” a frunzelor de dafin, dar realitatea este că există multe motive pentru a-l avea în automobil.

De asemenea, mulți călători pun o frunză mică de dafin în bagaj atunci când trebuie să ia un tren, un avion sau un autobuz, iar această plantă a devenit un fel de amuletă a călătoriilor. Desigur, nu există dovezi științifice că ar oferi acea siguranță suplimentară, dar ceea ce se știe este că prezența ei în mașină poate aduce numeroase beneficii, motiv pentru care este foarte recomandat să ai o frunză în vehicul.

Cel mai evident avantaj al frunzelor de dafin puse în mașină este mirosul lor, deoarece această plantă emană un parfum delicat, care poate înlocui odorizantele auto obișnuite. Dacă frunzele sunt schimbate periodic, interiorul mașinii va mirosi mereu bine. Pe lângă asta, oferă și beneficii pe care majoritatea șoferilor nu le cunosc.

Această plantă este de mare ajutor pentru eliminarea mirosului de umezeală din mașină, așa că, dacă vehiculul a stat mult timp în ploaie sau a fost ținut mai multe zile închis și nefolosit, frunza de dafin poate fi soluția împotriva acelui miros specific. Este foarte utilă pentru cei care folosesc mașina doar ocazional sau pentru cei care locuiesc în zone cu ploi frecvente.

O altă mare calitate a dafinului este faptul că e o „armă” împotriva insectelor. Puține lucruri sunt atât de enervante la volan precum țânțarii în mașină. De aceea, lăsarea câtorva frunze în anumite locuri ale automobilului, precum torpedoul sau ușile, va ajuta la alungarea insectelor.

S-a demonstrat că aroma frunzelor de dafin contribuie la calmarea stresului și la inducerea relaxării, motiv pentru care câteva frunze pot fi un remediu excelent împotriva anxietății resimțite la volan. De aceea, este recomandat să avem mereu la îndemână câteva frunze din această plantă.

