Fabricile chineze dezvăluie costul real al unei genți Hermès de lux: „În magazin costă 38.000 de dolari! În realitate... oricine și-ar putea-o cumpăra!” video

În urma deciziei lui Donald Trump de a impune o taxă vamală de 145% pe produsele exportate din China, partea chineză nu doar că a răspuns cu măsuri echivalente, ci a adoptat și o strategie diferită: expunerea secretelor din spatele industriei de lux.

Pe TikTok, Wang Sen, un producător de genți, a publicat un videoclip în care detaliază costul real al faimoasei genți Hermès Birkin, de la materialele de calitate superioară până la procesul de fabricație, arătând astfel că aceste produse pot fi realizate mult mai ieftin dacă sunt cumpărate direct de la furnizori.

Deși multe articole de lux poartă eticheta „Made in France” sau „Made in Italy”, realitatea este că cea mai mare parte a producției are loc în țări asiatice, precum China, în timp ce doar designul și ultimele finisaje se realizează în Europa. În acest mod, brandurile pot eticheta legal produsul ca fiind „fabricat în Franța” sau „în Italia”, chiar dacă esențialul se produce în Asia.

Datorită implicării directe în proces, producătorii asiatici cunosc în detaliu atât materialele folosite, cât și costurile reale. În videoclipul viral, Wang Sen explica exact de unde provin materialele și cât costă fiecare, dezvăluind astfel prețul real al unei genți Birkin:

„În magazin costă 38.000 de dolari, dar producția în sine costă doar 1000 de dolari”, a spus el, referindu-se la o sumă mult mai mică.

Acest videoclip, între timp șters de pe TikTok, a fost motivul pentru care creatorul a susținut că i s-a suspendat contul, acuzând platforma că „a închis accesul la cont pentru că a oferit prea multe informații incomode despre prețul genților și a supărat capitalul din spatele mărcilor de lux”.

Wang Sen a defalcat cu exactitate costurile de producție ale acestui accesoriu emblematic, punând sub semnul întrebării valoarea reală a luxului și prețul plătit de consumatori pentru un brand, nu pentru produsul în sine.

Așa cum povestea în videoclip, Hermès folosește doar piele de la trei furnizori europeni diferiți: Nuti din Italia, Weinheimer din Germania și Haas din Franța.

„O bucată de piele Togo, exact ca aceasta, costă 450 de dolari și este suficientă pentru a realiza un Birkin”, a dezvăluit Wang Sen.

În plus, se folosește un fir de cea mai bună calitate, este vorba despre Fil Au Chinois, produs în Franța, pe care l-a descris drept „Rolls Royce-ul firelor de cusut”. Pentru fiecare geantă, se cheltuiesc aproximativ 25 de dolari pentru acest fir.

În ceea ce privește feroneria, brandul utilizează așa-numitul Hardware 316, cunoscut și sub denumirea de „oțel inoxidabil Ocean”, deoarece poate rezista la eroziunea cauzată de apa sărată a mării.

„Pentru o geantă, feroneria costă în jur de 150 de dolari”, a adăugat el.

Un detaliu mai puțin cunoscut este uleiul pentru marginile pielii:

„Acesta este importat din Italia și se numește heat steel edge oil. Pentru fiecare geantă se folosesc aproximativ 50 de dolari”.

Pentru căptușeala interioară, se folosește piele de miel importată din Franța, care, potrivit lui Wang Sen, costă în jur de 100 de dolari per geantă.

În cele din urmă, geanta este prevăzută cu un fermoar marca Riri, care are un preț de 10 dolari.

Trebuie luată în calcul și forța de muncă. Deși, așa cum explică Sen, artizanii francezi sunt „mult mai scumpi decât artizanii chinezi”, pentru finalizarea unei genți, costul manoperei este de aproximativ 600 de dolari. La acest preț se adaugă și punguța de material textil în care este ambalată geanta:

„Asta nu e foarte scumpă, costă 10 dolari”, a precizat el, conform 20min.es.

Adunând toate aceste costuri, rezultă un preț total de 1.395 de dolari, o sumă foarte departe de cei 38.000 de dolari pe care îi plătește clientul în magazin. Dar, de unde vine această diferență uriașă?

Potrivit producătorului Wang Sen,

„90% din prețul plătit este pentru logoul de pe geantă”.

