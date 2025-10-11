€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 18:24 11 Oct 2025 | Data publicării: 18:24 11 Oct 2025

Interes mondial pentru iaurtul pe care îl consuma zilnic femeia care a murit la 117 ani
Autor: Ioana Dinu

iaurt greek-yogurt-wooden-bowl-isolated-white-background PEXELS
 

Care este cheia longevității?

Un studiu științific despre Maria Branyas, „superbunica” catalană decedată în 2024 la vârsta de 117 ani, a făcut o referire la microbiota sa. Acest fapt a readus în atenție obiceiul ei zilnic de a consuma iaurturi și marca preferată: La Fageda.

De aici a pornit nebunia mondială pentru achiziționarea acestui produs, care, timp de decenii, fusese comercializat doar în Catalonia și, din 2023, și în Insulele Baleare, Valencia și Madrid.

Responsabila de comunicare a cooperativei care produce aceste iaurturi, Esther Carreras, a explicat că, în primele două săptămâni de la publicarea studiului condus de Institutul de Cercetare Josep Carreras, compania a primit același număr de solicitări cât într-un an întreg.

Raportul vorbește despre „un microbiom dominat de bifidobacterii benefice”. Esther Carreras a zis că la studiu au participat și „institute științifice din Regatul Unit și Statele Unite” și că majoritatea cererilor au venit din aceste țări, după ce s-a readus în atenție faptul că Maria Branyas scrisese în 2022, pe un profil de rețele sociale administrat de familia ei, despre consumul zilnic de iaurturi La Fageda.

„De atunci, numele ei și marca noastră au fost legate”, își amintește responsabila de comunicare. Ea a mai zis: „cooperativa nu are nicio intenție de a-și extinde piețele sau producția”.

Motivul este același care o face să mulțumească pentru tot interesul mediatic generat. Mai exact, vizibilitatea acordată muncii depuse de o entitate care nu este o companie comercială. E o fundație fără scop lucrativ, care lucrează cu persoane cu dizabilități sau aflate în situații de vulnerabilitate, pentru a le integra pe piața muncii.

Esther Carreras a mai zis că „La Fageda este un proiect de economie socială care își dedică misiunea grupurilor vulnerabile din regiunea gerundeză La Garrotxa, cu scopul clar de a le îmbunătăți viața prin locuri de muncă, formare și servicii de asistență de calitate”.

„Nu ne dorim să creștem pe piață”

 

„Nu ne dorim să creștem pe piață, nu vom folosi toată această atenție pentru a ne extinde, pentru că obiectivul nostru este să îmbunătățim viața acestor persoane, mai presus de câștigurile economice.
Întreaga activitate de producție este modul prin care generăm locuri de muncă, iar structura antreprenorială nu este niciodată un scop în sine, ci un mijloc”, a declarat Carreras.

Cine a fost Maria Branyas

 

Maria Branyas a supravieţuit pandemiei de gripă din 1918 (numită şi gripă spaniolă), dar şi celor două războaie mondiale şi Războiului Civil Spaniol.

Fiica cea mai mică a centenarei, Rosa Moret, în vârstă de 78 de ani, a atribuit starea bună de sănătate a mamei sale „genelor" ei.

„Nu a mers niciodată la spital, nu a avut niciodată nimic rupt", a declarat Rosa Moret.

Maria Branyas s-a născut la San Francisco (vestul Statelor Unite) la 4 martie 1907, la scurt timp după ce familia sa de origine spaniolă s-a mutat din Mexic în Statele Unite.

Familia ei s-a mutat ulterior la New Orleans (sudul Statelor Unite) în 1910, înainte de a reveni în Spania în 1915.

În 1931, Morera s-a căsătorit cu un medic, care a murit la vârsta de 72 de ani. Ea a născut trei copii şi avea 11 nepoţi şi 11 strănepoţi.

Sora franceză André, născută Lucile Randon la 11 februarie 1904 în Ales, în sudul Franţei, a fost începând din aprilie 2022 decana de vârstă a planetei. 

 

Dincolo de un simplu iaurt

Deși lumea s-a grăbit să caute secretul longevității în borcanul de iaurt pe care Maria Branyas îl consuma zilnic, adevărul e, probabil, mai complex.


Da, studiul despre microbiota sa a arătat prezența bifidobacteriilor benefice, iar dieta simplă și constantă i-a menținut sănătatea intestinală. Dar dincolo de iaurtul La Fageda, viața ei a fost o lecție.

A trăit peste un secol, a trecut prin pandemii, războaie și schimbări de epocă, fără să-și piardă seninătatea. A crescut copii și nepoți, a trăit în comunitate, a păstrat obiceiuri simple și o rutină care i-a dat stabilitate. Poate că secretul longevității nu stă într-un produs anume, ci în felul în care alegem să trăim.

Maria Branyas a fost mai mult decât o „superbunică” cu o dietă fericită. A fost o femeie care a înțeles, instinctiv, ceea ce știința abia începe să descopere: Că sănătatea trupului și a minții se hrănește nu doar cu probiotice, ci și cu pace, sens și bunătate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 36 minute
Semne de întrebare cu Premiul Nobel pentru Pace. Ceva s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Trump și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace, dar cineva l-a refuzat! Singura persoană care nu a vrut această distincție
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Ce înseamnă să fii un șofer bun? Titi Aur a venit cu răspunsul / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close