Interes mondial pentru iaurtul pe care îl consuma zilnic femeia care a murit la 117 ani

Un studiu științific despre Maria Branyas, „superbunica” catalană decedată în 2024 la vârsta de 117 ani, a făcut o referire la microbiota sa. Acest fapt a readus în atenție obiceiul ei zilnic de a consuma iaurturi și marca preferată: La Fageda.

De aici a pornit nebunia mondială pentru achiziționarea acestui produs, care, timp de decenii, fusese comercializat doar în Catalonia și, din 2023, și în Insulele Baleare, Valencia și Madrid.

Responsabila de comunicare a cooperativei care produce aceste iaurturi, Esther Carreras, a explicat că, în primele două săptămâni de la publicarea studiului condus de Institutul de Cercetare Josep Carreras, compania a primit același număr de solicitări cât într-un an întreg.

Raportul vorbește despre „un microbiom dominat de bifidobacterii benefice”. Esther Carreras a zis că la studiu au participat și „institute științifice din Regatul Unit și Statele Unite” și că majoritatea cererilor au venit din aceste țări, după ce s-a readus în atenție faptul că Maria Branyas scrisese în 2022, pe un profil de rețele sociale administrat de familia ei, despre consumul zilnic de iaurturi La Fageda.

„De atunci, numele ei și marca noastră au fost legate”, își amintește responsabila de comunicare. Ea a mai zis: „cooperativa nu are nicio intenție de a-și extinde piețele sau producția”.

Motivul este același care o face să mulțumească pentru tot interesul mediatic generat. Mai exact, vizibilitatea acordată muncii depuse de o entitate care nu este o companie comercială. E o fundație fără scop lucrativ, care lucrează cu persoane cu dizabilități sau aflate în situații de vulnerabilitate, pentru a le integra pe piața muncii.

Esther Carreras a mai zis că „La Fageda este un proiect de economie socială care își dedică misiunea grupurilor vulnerabile din regiunea gerundeză La Garrotxa, cu scopul clar de a le îmbunătăți viața prin locuri de muncă, formare și servicii de asistență de calitate”.

„Nu ne dorim să creștem pe piață”

„Nu ne dorim să creștem pe piață, nu vom folosi toată această atenție pentru a ne extinde, pentru că obiectivul nostru este să îmbunătățim viața acestor persoane, mai presus de câștigurile economice.

Întreaga activitate de producție este modul prin care generăm locuri de muncă, iar structura antreprenorială nu este niciodată un scop în sine, ci un mijloc”, a declarat Carreras.

Cine a fost Maria Branyas

Maria Branyas a supravieţuit pandemiei de gripă din 1918 (numită şi gripă spaniolă), dar şi celor două războaie mondiale şi Războiului Civil Spaniol.



Fiica cea mai mică a centenarei, Rosa Moret, în vârstă de 78 de ani, a atribuit starea bună de sănătate a mamei sale „genelor" ei.

„Nu a mers niciodată la spital, nu a avut niciodată nimic rupt", a declarat Rosa Moret.



Maria Branyas s-a născut la San Francisco (vestul Statelor Unite) la 4 martie 1907, la scurt timp după ce familia sa de origine spaniolă s-a mutat din Mexic în Statele Unite.



Familia ei s-a mutat ulterior la New Orleans (sudul Statelor Unite) în 1910, înainte de a reveni în Spania în 1915.



În 1931, Morera s-a căsătorit cu un medic, care a murit la vârsta de 72 de ani. Ea a născut trei copii şi avea 11 nepoţi şi 11 strănepoţi.



Sora franceză André, născută Lucile Randon la 11 februarie 1904 în Ales, în sudul Franţei, a fost începând din aprilie 2022 decana de vârstă a planetei.

Dincolo de un simplu iaurt

Deși lumea s-a grăbit să caute secretul longevității în borcanul de iaurt pe care Maria Branyas îl consuma zilnic, adevărul e, probabil, mai complex.



Da, studiul despre microbiota sa a arătat prezența bifidobacteriilor benefice, iar dieta simplă și constantă i-a menținut sănătatea intestinală. Dar dincolo de iaurtul La Fageda, viața ei a fost o lecție.

A trăit peste un secol, a trecut prin pandemii, războaie și schimbări de epocă, fără să-și piardă seninătatea. A crescut copii și nepoți, a trăit în comunitate, a păstrat obiceiuri simple și o rutină care i-a dat stabilitate. Poate că secretul longevității nu stă într-un produs anume, ci în felul în care alegem să trăim.

Maria Branyas a fost mai mult decât o „superbunică” cu o dietă fericită. A fost o femeie care a înțeles, instinctiv, ceea ce știința abia începe să descopere: Că sănătatea trupului și a minții se hrănește nu doar cu probiotice, ci și cu pace, sens și bunătate.