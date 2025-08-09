Cea mai bună metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă / video

Răcorirea locuinței vara fără aer condiționat nu doar că este posibilă, ci și mai ușoară decât pare.

Există soluții arhitecturale tradiționale care permit scăderea temperaturii interioare în mod natural. Se îmbunătățește totodată calitatea aerului și reduce consumul energetic al locuinței.

Una dintre aceste strategii, susținută de specialiști în arhitectură bioclimatică, poate fi aplicată chiar și în locuințe deja construite, fără a fi nevoie de renovări. Potrivit profesionistului argentinian Marcelo Seia, care o explică într-un videoclip pe YouTube, este vorba despre o metodă „atât de simplă și atât de eficientă” încât cu greu îți vine să crezi că nu este folosită mai des.

Mecanismul este clar: Aerul intră printr-o deschidere, cum ar fi o fereastră, și iese printr-o alta situată pe partea opusă.

„Este vorba despre a genera curenți de aer în spațiile închise pentru a îmbunătăți confortul interior”, explică Marcelo Seia. Astfel se creează un curent care reînnoiește și răcorește aerul din interior fără consum electric.

Pentru ca metoda să funcționeze, este necesar să se deschidă uși sau ferestre aflate pe laturi diferite ale locuinței și chiar să se profite de diferențele de nivel, precum etajele superioare și inferioare, pentru a amplifica fluxul natural.

„Dacă aerul care intră trebuie să iasă prin aceeași fereastră prin care a intrat, va exista o ciocnire de curenți și, de fapt, nu va exista circulație a aerului nici într-un sens, nici în celălalt”, avertizează Marcelo Seia.

Specialistul amintește, de asemenea, că nu este vorba doar de menținerea unei temperaturi bune. Calitatea aerului pe care îl respirăm acasă este la fel de importantă.

„Pe lângă faptul că avem o temperatură interioară confortabilă, trebuie să respirăm aer curat, lipsit de mizeriile care se acumulează zilnic în casă”, a zis el.

De aceea, acest tip de ventilație nu oferă doar confort termic, ci contribuie și la un mediu mai sănătos, lipsit de particule în suspensie și de poluanți care tind să se acumuleze în spațiile închise.

