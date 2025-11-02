Zhan Changcheng, bărbatul care susține că are 111 ani: Acestea sunt secretele longevității sale

De aceea, cazuri precum cel al lui Zhan Changcheng, un bărbat chinez care susține că are 111 ani, atrag atenția.

Changcheng, care are nouă copii, trei băieți și șase fete, cu vârste între 59 și 82 de ani, este încă activ și se bucură de plimbări și jocuri de cărți cu prietenii, potrivit publicației Mirror.

Bărbatul este originar din satul Wanyao, situat la sud de Shanghai, China, și s-a născut la 17 martie 1914. De-a lungul vieții, Zhan a trăit Primul și Al Doilea Război Mondial, Al Doilea Război Sino-Japonez, Războiul Civil Chinez și 76 de ani de regim comunist.

Patru generații din familia lui Zhan trăiesc sub același acoperiș, iar al doilea său fiu, Zhan Yingtong, în vârstă de 72 de ani, și fiul cel mic, Zhan Yingqin, de 69 de ani, se îngrijesc pe rând de el, împreună cu soțiile lor.

Yingtong spune că grija tatălui său pentru propria persoană se apropie de obsesie, având în vedere cât este de meticulos în privința curățeniei și a aspectului său: „Încă își periază dinții de trei ori pe zi. Se trezește la ora 05.00”.

După aceea, face o plimbare prin grădină. În plus, familia spune că este foarte pretențios la mâncare și că totul trebuie să fie îndulcit, chiar și orezul alb.

În ciuda pasiunii sale pentru dulciuri, analizele de sânge ale lui Zhan Changcheng arată că nivelul glicemiei este normal, iar starea sa de sănătate rămâne foarte bună.

Vinul este, de asemenea, important pentru el, deoarece îl bea aproape zilnic. Zhan obișnuia să fumeze mult, dar s-a lăsat acum câțiva ani, la insistențele familiei. Totuși, poartă mereu un pachet de țigări în buzunar, pentru a oferi tutun celor pe care îi întâlnește.

Yingtong spune: „De-a lungul vieții, a dus un stil de viață simplu și lipsit de complicații. Nu a avut nevoie de luxuri. Se mulțumea cu un bol de orez și un ulcior cu apă”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV În ce țară e mai convenabil să-ți faci dinții și care e standardul de aur

În prezent, în satul Wanyao trăiesc 22 de persoane cu vârsta de peste 90 de ani, dintre care două au trecut de 100 de ani. Zhan este a doua cea mai vârstnică persoană din China, după Zhou Renqing, care va împlini 112 ani pe 7 noiembrie.