În ce țară e mai convenabil să-ți faci dinții și care e standardul de aur

Medicul Nicolae Krilovici, invitat la DC Medical și DC News, a explicat cum tehnologia 3D, inteligența artificială și noile materiale dentare au revoluționat stomatologia, dar și de ce, fără pricepere, pot produce rezultate dezastruoase.

„Tehnologia, AI-ul, reconstrucțiile 3D ajută?”



„Da, foarte mult. Materialele permit lucruri extraordinare, aparatura la fel, dar dacă nu știi s-o folosești, poți face mai rău. Nu stăm încă perfect la nivelul de utilizare. „Smile design” 3D e util, dar trebuie să știi designul dintelui, dimensiunile, raporturile, gnatologia. Experiența contează. Eu am 30 de ani de experiență, altul poate în 10. Important e să fi făcut multe reabilitări totale ca să înțelegi problemele”, a zis dr. Nicolae Krilovici.

Mai sunt diferențe între România și Germania la tehnologie și materiale?



„Nu. Avem aceleași lucruri ca acolo și în România. Dar nu este de ajuns. Trebuie să ai cunoștințele necesare pentru a utiliza totul la adevăratul potențial”, a zis medicul.

Există dinți „de femeie” și „de bărbat” ca formă și proporții. Nu poți copia un zâmbet pătrățos masculin pe o pacientă doar pentru că „i-a plăcut”. Sunt criterii, dimensiuni, contururi de respectat.

„Aparatul redă ce îi ceri, dacă îi dai informații slabe, ieșirea va fi slabă”, a zis medicul.

Cum stă România la costuri?

„E mai ieftin în România decât Germania, mâna de lucru e mai ieftină. De aceea e convenabil să-ți faci dinții în România, chiar și față de Polonia, de multe ori e mai avantajos. Sfatul meu, ca om care a fost mult la dentist: Standardul de aur e ca atunci când cineva îți spune „Ce dinți frumoși ai!” fără să-și dea seama că sunt lucrări. Dacă se prinde, pentru mine e un eșec. Sunt oameni care, după lucrări scumpe, nu mai vorbesc bine, sâsâie, li se schimbă mimica. Pentru artiști contează dicția. Dacă pui „dinți superbi”, dar pierzi funcția, nu e bine.

Detaliile fac diferența, iar medicul cu experiență și care nu s-a oprit din învățat le stăpânește. În medicină, la fiecare șase luni apar noutăți. Dacă un medic nu mai merge la cursuri, fugi. Trebuie să stăpânească tehnicile și materialele noi, altfel vei primi soluții „pe vechi” care nu-ți plac și nu-ți fac bine”, a zis Amalia Năstase.

Care e „standardul de aur” în estetică? Cum arătăm ca vedetele de la Hollywood?



Dr. Nicolae Krilovici a spus că nu este adeptul zâmbetelor „faianță”. Standardul de top e să faci coroane potrivite vârstei și fizionomiei, cât mai naturale, astfel încât să nu-ți dai seama că sunt lucrări, dar să fie și foarte frumoase. Să susțină structura feței, eventual cu o ridicare de ocluzie. Naturalețea e standardul pentru medicul Nicolae Krilovici.

