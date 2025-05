Austria a câștigat Eurovision 2025. Cine este JJ și ce spune piesa Wasted Love. Ascultă piesa AICI

Austria a fost reprezentată la Eurovision 2025 de JJ (Johannes Pietsch) cu piesa „Wasted Love”, o baladă pop-opera care a captivat publicul.

Finala Eurovision 2025, desfășurată pe 17 mai la Basel, Elveția, a oferit o confruntare strânsă între Austria și Israel, culminând cu victoria Austriei.

Austria a obținut astfel a treia sa victorie în istoria concursului Eurovision, după victoria din 1966 și cea din 2014.

Clasamentul final

- Austria: 258 puncte de la juriu + 178 puncte din televot = 436 puncte

- Israel: 60 puncte de la juriu + 297 puncte din televot = 357 puncte

Cine este JJ?

JJ, pe numele său real Johannes Pietsch, este un contratenor austriac de 24 de ani, născut în Viena, din tată austriac și mamă filipineză. A crescut în Dubai până la vârsta de 15 ani, unde a fost influențat de muzica pop și opera.

După întoarcerea în Austria, a studiat la Conservatorul din Viena și la Universitatea de Muzică și Arte din Viena.

A participat la „The Voice UK” în 2020 și la „Starmania” în Austria în 2021. JJ se identifică drept queer - termenul queer este un termen umbrelă care se referă la persoane ale căror orientări sexuale, identități sau expresii de gen diferă de normele tradiționale heterosexuale și cisgen (adică persoane care se identifică cu genul atribuit la naștere) - și este cunoscut pentru vocea sa impresionantă și stilul său muzical care îmbină pop-ul cu opera .

Despre „Wasted Love”

„Wasted Love” este o baladă emoționantă despre durerea unei iubiri neîmpărtășite. Piesa a fost compusă de JJ împreună cu Teodora Špirić (cunoscută ca Teya, reprezentanta Austriei la Eurovision 2023) și Thomas Thurner. Melodia începe cu influențe clasice și evoluează într-un climax techno, evidențiind gama vocală impresionantă a lui JJ.

Ascultă piesa aici:

Știre inițială

După semifinalele de marți și joi, în care zece țări au trecut în finală datorită votului publicului și s-au alăturat celor șase deja calificate (Franța, Spania, Regatul Unit, Germania și Italia, care fac parte din Big Five, și Elveția, gazda competiției), în această mare finală decizia va fi împărțită între juriu și televot, fiecare având o pondere de 50%.

Nici în acest an România nu va participa la Eurovision, pentru a doua oară consecutiv. Republica Moldova a anunțat, la rândul său, retragerea de la ediția din 2025 a Eurovisionului.

Finaliștii sunt:

Norvegia: Kyle Alessandro - Lighter

Luxemburg: Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Estonia: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Lituania: Katarsis - Tavo Akys

Spania: Melody - Esa Diva

Ucraina: Ziferblat - Bird of Pray

Regatul Unit: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Austria: JJ - Wasted Love

Islanda: VÆB - RÓA

Letonia: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Țările de Jos: Claude - C'est La Vie

Finlanda: Erika Vikman - ICH KOMME

Italia: Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Polonia: Justyna Steczkowska - Gaja

Germania: Abor & Tynna - Baller

Grecia: Klavdia - Asteromáta

Armenia: PARG - SURVIVOR

Elveția: Zoë Më - Voyage

Malta: Miriana Conte - SERVING

Portugalia: NAPA - Deslocado

Danemarca: Sissal - Hallucination

Suedia: KAJ - Bara Bada Bastu

Franța: Louane - maman

San Marino: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

Albania: Shkodra Elektronike - Zjerm

Australia, care participă la Eurovision de zece ani, nu a reușit nici de această dată să se califice în finală

Cu toate acestea, artistul său, Go-Jo, a dat tot ce a avut mai bun cu piesa Milkshake Man, un cântec la fel de captivant pe cât este de amuzant (și, de asemenea, sexy).

Adio, Cipru

Un alt concurent care nu a reușit să se califice a fost Theo Evan, reprezentantul Ciprului, care a interpretat piesa Shh, o propunere foarte modernă cu o scenografie extrem de originală. De fapt, aceasta a fost realizată de spaniolul Sergio Jaén, care este responsabil și de punerile în scenă ale favoritelor Finlanda și Austria.

„Căzuți în luptă”

Din păcate, cei 37 de participanți nu pot trece toți în finală, ceea ce înseamnă că există și câțiva „căzuți în luptă”, unii dintre ei fiind chiar surprize neașteptate, considerați favoriți. Este cazul Belgiei, reprezentată de Red Sebastian cu piesa Strobe Lights.

Alți favoriți

Alți mari favoriți s-au calificat și ei în a doua semifinală, precum austriacul JJ cu piesa Wasted Love (Iubire irosită) sau finlandeza Erika Vikman și jocul ei de cuvinte cu tentă sexuală din piesa Ich Komme (Vin).

Joi s-a desfășurat a doua semifinală, în care au evoluat cei 19 țări rămase: 3 din Big Five (Regatul Unit, Germania și Franța) și 16 care concurau pentru un loc în finală. Iar, din nou, doar acești zece au reușit să se califice:

Lituania: Katarsis - Tavo Akys

Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Armenia: PARG - Survivor

Danemarca: Sissal - Hallucination

Austria: JJ - Wasted Love

Luxemburg: Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Finlanda: Erika Vikman - Ich Komme

Letonia: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Malta: Miriana Conte - Serving

Grecia: Klavdia - Asteromáta

Marii favoriți

S-a calificat și Suedia, unde trupa finlandeză KAJ interpretează Bara Bada Bastu. Melodia i-a propulsat pe primul loc în clasamentele de pariuri. De asemenea, s-a calificat și Tommy Cash, reprezentantul Estoniei, cu piesa Espresso Macchiato.

Pe lângă Spania, Italia (de asemenea parte din Big Five) și Elveția (țara gazdă), au evoluat 15 țări, însă doar zece s-au calificat în prima gală:

Norvegia: Kyle Alessandro - Lighter

Albania: Shkodra Elektronike - Zjerm

Suedia: KAJ - Bara Bada Bastu

Islanda: VÆB - RÓA

Țările de Jos: Claude - C'est La Vie

Polonia: Justyna Steczkowska - Gaja

San Marino: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Estonia: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Portugalia: NAPA - Deslocado

Ucraina: Ziferblat - Bird of Pray

Designul scenei pentru cea de-a 69-a ediție a concursului Eurovision a fost inspirat de munții și diversitatea Elveției. Scenograful cu origini elvețiene Florian Wieder a supervizat designul scenei Eurovision pentru a opta oară.

„Scopul nostru a fost să creăm un concept de scenă revoluționar - o experiență holistică pe care nu am mai văzut-o niciodată la Eurovision. Datorită amenajării captivante a scenei, publicul va face parte ca niciodată din Eurovision”, a dezvăluit Florian Wieder.



Concursul Eurovision este coordonat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), principala alianță mondială a mass-media de serviciu public, cu 113 membri din 56 de țări - împreună cu 31 de asociați din Asia, Australasia, Africa și cele două Americi.

Din 2024, Consiliul de administrație al Televiziunii Române nu a mai aprobat participarea României la Eurovision





Din 2024, Consiliul de administrație al Televiziunii Române nu a mai aprobat participarea României la Eurovision. Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2023 cu piesa D.G.T. (Off and on). Reprezentantul României nu s-a calificat pentru marea Finală a concursului din 2023. Cea mai bună clasare a țării noastre a fost la ediția din 2005, când Luminița Anghel și Sistem au încheiat glorios spectacolul desfășurat la Kiev pe locul al treilea.

